Неверојатни сцени од Сахара: Во најголемата пустина од средата врне дожд, се формира езеро

Снимката од Zoom Earth покажува дека силен дожд деновиве ја погодува пустината Сахара, која, како најголема топла пустина во светот, е позната по своите суви услови.

Снимката од прогнозата, објавена вчера наутро од Zoom Earth на X, порано Твитер, покажува дожд што се движи низ северозападна Африка од средата. Дождот продолжи да паѓа во регионот до четврток, а радарите предвидуваат дека ќе продолжи и денеска.

Според радарот, количината дожд варира од слаб до силен.

Во објавата ги поврзуваат врнежите со малиот број урагани на Атлантикот што ги погодија САД оваа година.

„Тропските бранови, кои често се развиваат во урагани, не се појавија толку силно од централна Африка. Еден клучен фактор во формирањето на тропските бранови е Интертропската зона на конвергенција (ITCZ). Таа се преселила посевер од вообичаеното. Ова, во комбинација со рекордно позитивна северноатлантска осцилација (NAO), ги промени временските шеми низ Атлантикот и Африка“, пишува Zoom Earth.

Heavy rain is moving across… the Sahara Desert? 🤔

Mali and Mauritania are experiencing unusually high levels of rainfall right now.

This may be one reason why the Atlantic has had so few hurricanes so far. Tropical waves, which often develop into hurricanes, have not been… pic.twitter.com/iyAxYFJn3W

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 5, 2024