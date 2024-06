Неуспешен пуч во Боливија, генерал уапсен пред камера

Боливискиот претседател Луис Арсе го разреши шефот на вооружените сили на Боливија, генерал Хуан Хозе Зунига, обвинувајќи го за обид за државен удар, а боливиските власти го уапсија, објави во средата боливиската државна телевизија. Зунига беше уапсен и принуден во полициско возило додека зборуваше со новинарите пред касарната. „Ти си уапсен, генерале! Му кажал секретарот за внатрешни работи Џони Агилера.

Засега не се знае каде е однесен Зунига. Претходно, армијата под команда на Зунига донесе оклопни возила и војници на централниот градски плоштад во Ла Паз во обид за државен удар и упад во претседателската палата.

Регионалните и меѓународните лидери го осудија обидот за пуч, повикувајќи на почитување на демократијата и легитимно избраните власти. Во претседателската палата, новиот шеф на вооружените сили, Хозе Вилсон Санчез, положи заклетва пред претседателот на земјата, кој повика на враќање на редот и мирот.

Тензиите се зголемуваат во Боливија пред општите избори во 2025 година, при што левичарскиот поранешен претседател Ево Моралес планира да се кандидира против својот поранешен сојузник Арсе, што предизвика голем раскол во владејачката социјалистичка партија и политичка неизвесност.

Многумина не сакаат враќање на Моралес, кој владееше од 2006 до 2019 година, кога беше соборен со масовни протести и заменет со привремена конзервативна влада. Арсе потоа победи на изборите во 2020 година. Зунига неодамна рече дека Моралес не треба да може да се врати како претседател и се закани дека ќе го блокира ако се обиде, што го натера Арце да ја отстрани Зунига од функцијата.

