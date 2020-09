На Карпестите Планини во САД падна снег, температурата од 32 до 0 степени за 24 часа

Летото нагло се прекина во делови од Карпестите Планини во САД во вторникот откако температурата која изнесуваше 32 степени Целзиусови падна на минус еден степен.

Причина за температурниот шок е силен налет на студен воздух од Канада кој донесе снег и силен ветар во неколку држави.

Ветрот корнел дрвја, натрупал снег и затворил делови од патита, а стотици илјади домаќинства и фирми останаа без струја.

Но, заладувањето придонесе за гасење на шумските пожари во Колорадо и во Монтана каде луѓето поради огнот ги напуштија своите домови.

Снег падна и во Вајоминг.

Оддалечен од океанот и неговоот влијание кое ги ублажува промените на времето, во Колорадо не се чудни вакви нагли промени. Но, пад на температурата во градот Денвер од 34 степени во понеделникот на 0 степени во вторникот, се случи многу порадно од вообичаеното, вели државниот климатолог Рас Шумахер.

