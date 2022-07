На Европа ѝ треба Марио Драги да остане премиер

Со оглед на тоа што премиерската функција на италијанскиот премиер Марио Драги е на работ на колапс, Европската унија можеби ќе изгуби еден од последните возрасни луѓе во просторијата.

Драги (74) е заслужен за спасувањето на еврото за време на финансиската криза и одигра клучна улога во стабилизирањето на третата по големина економија во ЕУ, додека блокот се соочува со енергетска криза и војна на нејзиниот праг.

Но, домашната политичка пресметка во неговата коалициска влада се покажа премногу за италијанскиот лидер да ја толерира и тој во четвртокот објави дека нуди оставка. Неговата оставка веднаш ја отфрли италијанскиот претседател Серџо Матарела, но драмата не е завршена.

Сега ќе се гласа за доверба следната среда за да се тестира дали владата може да продолжи. Не е јасно дали сојузот на Драги ќе опстане.

Политичките превирања во Италија ќе се почувствуваат низ цела Европа во критично време, бидејќи лидерите на ЕУ се справуваат со тоа како да одговорат на руската инвазија на Украина, неконтролираната инфлација и повторното оживување на коронавирусот.

Колапсот на владата на Драги ќе ризикува да предизвика „дестабилизација на Европа“, изјави Антонио Саконе, сенатор во партијата Форца Италија во Сенатот, додека политичката драма се одвиваше во Рим во четвртокот. „Би му направиле услуга на Путин“, им рече тој на критичарите на Драги пред клучното гласање во парламентот.

Кризата избувна откако зовреа долготрајните тензии меѓу Драги и неговите коалициски партнери во популистичкото Движење 5 ѕвезди. По неколкунеделни сè полоши разговори, 5 Ѕвезди излегоа и одбија да поддржат еден од економските планови на Драги во, како што рече премиерот, гласање за недоверба на коалицијата.

Премиерот веднаш отиде во посета на Матарела за да разговара за неговата иднина пред да ја понуди својата оставка. Ако Драги на крајот ја напушти функцијата, тоа би отворило период на нестабилност и сениште за предвремени избори во Италија.

Сепак, дури и ако владата на Драги преживее, оваа епизода едноставно може да биде прва од многуте борби за моќ, бидејќи партиите кои работат во расцепканата коалиција ги ескалираат своите барања пред изборите следната година.

Финансиските пазари реагираа со загриженост во четвртокот додека кризата се продлабочи. Еврото падна во однос на доларот и распонот помеѓу приносот на италијанските и германските обврзници – што се гледа како клучен показател за ризик – се зголеми.

Додека нервозата на пазарот ќе влијае најтешко врз економијата на Италија, политичарите и аналитичарите предупредуваат дека штетата од заминувањето на Драги ќе одекне низ целиот регион.

Поранешен претседател на Европската централна банка, неговиот авторитет за економски прашања му помогна да преземе клучна улога во дискусиите меѓу европските лидери, рече уставниот експерт и пратеник од редовите на демократите Стефано Чеканти.

„Германскиот канцелар Шолц неодамна дојде на власт и Макрон победи на изборите во Франција, но е ослабен“, рече Чеканти, повикувајќи се на францускиот и германскиот лидер. После тоа Драги е најважен.

Ако Драги замине, неговото лидерство во Брисел ќе недостасува. Меѓу неговите незавршени работи, тој се залагаше за реформа на фискалните правила на ЕУ, здружувајќи се со францускиот претседател Емануел Макрон за да формираат план кој сè уште не е реализиран.

Дополнително, плановите за справување со енергетската криза, вклучително и пакет за поддршка за намалување на влијанието на зголемените цени врз потрошувачите и бизнисите, би можело да биде потешко да се решат без Драги, според Волфанго Пиколи, политички аналитичар во „Тенео“.

На европско ниво, Драги, исто така, силно притиска за ограничување на цената на нафтата, а можеби дури и на гасот, надевајќи се дека ќе ги намали зголемените плаќања за Русија. Рускиот претседател Владимир Путин сè уште ја финансира својата инвазија на Украина од милијардите заработени со продажба на фосилни горива во ЕУ, иако блокот брза да ги намали своите набавки. Иако идејата за ограничување на цената на Драги има противници, таа ќе се појави во дискусиите на лидерите на ЕУ во месеците што следат.

„Ова се вид на иницијативи каде Драги може да направи разлика“, рече Пиколи. „Тој би бил слушан во Европа и може директно да разговара со Бајден. Така, тоа може да биде загуба за Европа“.

Потоа, тука е прашањето каде би ја оставила Италија промената на власта.

Драги првично беше стокмен на функцијата на почетокот на 2021 година за да го подготви и спроведе италијанскиот пакет за заеми и грантови од ЕУ за економско закрепнување по пандемијата. Тие беа поврзани со широки реформи, за кои раководството на Драги се сметаше за витално за спроведување.

Како најголем примател на финансирањето од ЕУ, Италија е клучен тест за успехот на програмата: ако фондот сака да стане постојан, таму мора да се гледа како на успех.

За некои, останувањето на Драги на функцијата исто така може да помогне да се гарантира континуитетот на европската политика за Украина.

Во својот прв говор, Драги ја прогласи својата влада за НАТО и за ЕУ ​​и се сметаше за еден од најјастрепските европски лидери кон Москва, барајќи од другите европски земји да станат построги кон олигарсите и да се залагаат за обидот на Украина да стане формална ЕУ. кандидат. Неговото излегување би ризикувало да ја ослабне западната алијанса.

Меѓутоа, за други, тврдокорните ставови на Драги за Украина главно се зборуваа. Придонесот на Италија за воена поддршка и финансиска поддршка е мал во споредба со другите држави.

Маурицио Гаспари, сенатор во партијата Форца Италија, го омаловажи влијанието на потенцијалното излегување на Драги, посочувајќи дека неговото време сепак е ограничено до крајот на законодавниот дом во 2023 година, и истакна дека и други земји одржаа избори во услови на пандемијата и енергетска криза.

Драги не треба да биде принуден да остане затоа што Италија се плаши од избори: „Сепак ќе гласаме до следната година, не можеме да ја суспендираме демократијата во Италија“.

На краток рок, неизвесно е дали Драги ќе замине.

Водачот на 5 Ѕвезди, Џузепе Конте, во средата посочи дека неговата партија сè уште сака да ја поддржи владата, иако не го поддржа економскиот пакет на гласањето во четвртокот.

Но, ако партијата на Конте одлучи да ја напушти владата, Драги рече дека не сака да води друга без 5 Ѕвезди. Десничарската Лига, исто така, сугерираше дека се залага за избори.

Доколку Драги го загуби гласањето за доверба следната недела, претседателот може да распише предвремени избори. Но, ако Драги победи и биде принуден да остане, многумина инсистираат дека тоа нема да биде само во националниот интерес, туку и во интерес на Европа тој да остане.

„Улогата на Драги во Европа“, рече Чеканти, „е најсилната причина Драги да остане“. (Политико)