Мис Висконсин крунисана за Мис Америка 2023 

САД– Мис Висконсин ја освои титулата Мис Америка 2023 година.

Грејс Стенке, родена во Ваусау, 20-годишна студентка по нуклеарно инженерство на UW-Madison, беше крунисана за победничка на натпреварот за Мис Америка во казиното Мохеган Сан во Ункасвил, Конон, со што стана 95-та победничка на натпреварот. Таа е третата убавица од Висконсин која ја освоила титулата.

Станке ја сподели својата страст за нуклеарното инженерство и ја изведе „Бура“, избор од делот „Лето“ на „Четири годишни времиња“ на Вивалди, на виолина за време на натпреварот.

Таа претходно беше Мис Медисон две години во екот на пандемијата Ковид-19 и продолжи да се пласира во првите 10 на Мис Висконсин пред да се врати на сцената и да стане Мис Висконсин оваа година.

Натпреварот за Мис Америка во 2023 година се одржа во текот на четири дена во Конектикат. Мис Њујорк Тарин Делани Смит беше крунисана за прва придружничка на Станке, а мис Тексас- за втора придружничка.

Минатата година, Мис на Алјаска Ема Бројлс беше крунисана за Мис Америка, со што ја симна од тронот Камил Шриер по двегодишно владеење поради доцнење на програмата поради пандемијата со короната.

Мис Америка беше основана во 1921 година како „Меѓуградски натпревар за убавина“ за да сега функционира како непрофитна организација.

