„Миравал“- Шаде го снима новиот албум во реотвореното студио на Бред Пит и Демиен Квинтард

САД– Бред Пит не се шегуваше кога минатата година навести дека големите имиња наскоро ќе почнат да се собираат во неговото студио Миравал во познатиот Шато Миравал во Јужна Франција, исто така дом на неговата винарија Шато Миравал. Навистина, првиот уметник што работи во реновираното студио е никој друг туку Шаде, чија нова музика ќе се појави на првиот албум на групата предводена од Шаде Аду по „Војник на љубовта“ од 2010 година.

Шаде претходно сними делови од албумот Promise од 1985 година во оригиналната инкарнација на студиото, кое беше изградено во 1977 година од францускиот пијанист и композитор Жак Лусие. Пит и поранешната партнерка Анџелина Џоли го купија Шато Миравал во 2012 година, а кога се разведоа, Пит го задржа бизнисот со вино и студиото. Миравал беше домаќин на Пинк Флојд (за време на The Wall), AC/DC, The Cure, Sting и The Cranberries во неговиот најславен период и беше оперативен до раните 2000-ти, но остана неискористен речиси 20 години додека Пит и францускиот продуцент Демиен Квинтар не се вклучија во оживувањето заедно.

-Шаде е многу посебен за Миравал и наследството на студиото. Бевме воодушевени кога таа пристигна и таа ќе биде првиот изведувач што повторно ќе снима овде“, изјави Квинтард за SPIN by Zoom, додавајќи дека сесијата на Сад била „фантастична. Некои од одличните моменти во студиото се кога го комбинирате минатото со иднината“.

Квинтард признава дека не знаел со сигурност дали звукот на студиото, во кое е сместен најголемиот целосно интегриран Dolby Atmos систем во Европа, ќе ги исполни неговите строги стандарди додека не се отсвиреа првите ноти.

„Бред и јас навистина се обидовме да ја поттикнеме идејата да имаме модерно студио за снимање кое ќе го користи големото наследство што го имаме, но и нова иднина. Беше ризично“, вели тој. „Имаше дел од мене кој беше многу сигурен во она што го правиме, но додека не седите во центарот на контролната соба и не ги слушате првите звуци, никогаш не знаете дали ќе биде пријатно и место, полн со инспирација. Кога почнавме да ги правиме калибрациите со Dolby, веднаш се уверив. Сите сакаа да останат будни до три или четири наутро за да работат во студио, да разговараат во студио, да спијат во студио. И тогаш уметниците почнаа да влегуваат, а нивната реакција кога ќе влезат во контролната соба и просторијата за живеење е да бидат малку изненадени од она што го гледаат и чувствуваат. Тие навистина се чувствуваат како дома. Тоа беше нашата мисија број еден“.

Тоа значи дека може да се приспособат проекти големи како филмски партитури и интимни како неколку луѓе. Студиото е жичено така што секој може лесно да ги вклучи и да игра преку звучниците, помагајќи да се поттикне понатамошна размена на креативност за посетителите и нивната екипа.

„Бев многу инспириран од работата што ја работеа Били Ајлиш и ФИНЕАС, бидејќи тие продолжуваат да произведуваат неверојатни песни додека главно работат во многу мала просторија со многу мал систем“, вели Квинтард. „Тоа беше една од инспирациите за редизајнирање на студиото, бидејќи требаше да биде студио што ќе ја дава таа услуга и ќе одговара на оваа помлада генерација која произведува неверојатна музика“.

Имињата на клиентите кои веќе снимале во студиото, освен Шаде, засега се чуваат во тајност, но Квинтард потврдува дека целосно ја искористиле територијата од 900 хектари на имотот, која вклучува живописно сместување за гости.

„Задоволство беше да се видат уметниците како создаваат во студиото и живеат во рамките на имотот“, вели тој. „Во Миравал има голема уметничка заедница, без разлика дали се работи за производство на вино, сликарство, скулптори или уметници. Сами правиме мед. Имаме вкрстено опрашување на многу различни стилови и жанрови, и тоа е она што создава искри. Тоа е голем дел од искуството што им го предлагаме на уметниците“.