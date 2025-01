Мик Џегер за Маријане Фејтфул: „Таа беше долго дел од мојот живот “

Мик Џегер размислува за животот и наследството на покојната музичарка Маријане Фејтфул.

Во четвртокот, 30 јануари – само неколку часа откако беше објавена веста дека британската пејачка и актерка починала на 78-годишна возраст – музичарот на Ролингстоунс (81) сподели искрена објава на Инстаграм, во која размислува за неговото доживотно пријателство и некогаш романтична врска со Фејтфул.

„Толку сум тажен кога слушнав за смртта на Маријане Фејтфул“, напиша Џегер на Инстаграм, покрај неколку фотографии од пејачката низ годините, од кои на некои беше и самиот рокер. “Таа беше долго дел од мојот живот . Беше прекрасна пријателка, прекрасна пејачка и одлична актерка. Таа секогаш ќе биде запаметена”.

Портпаролот потврди дека Фејтфул починала во четвртокот. Причината за смртта не беше соопштена.

„Со длабока тага ја објавуваме смртта на пејачката, текстописец и актерка Маријане Фејтфул“, се вели во соопштението објавено од нејзиниот портпарол. „Маријане почина мирно во Лондон, во друштво на нејзиното семејство со љубов. Таа многу ќе ѝ недостига.

Кит Ричардс, исто така, ѝ оддаде почит на Фејтфул со објава на Инстаграм во четвртокот. 81-годишниот гитарист на Стоунс сподели неодамнешна фотографија на која е со рок пејачката додека седат во соба со пијано зад нив.

„Срдечно сочувство до семејството на Маријане! Многу сум тажен и ќе ми недостига!!“ Ричардс ја напиша фотографијата. „Љубов, Кит“.

Фејтфул, честопати позната како крунисана принцеза од Swinging Sixties London, првпат беше откриена на забава во Лондон во 1964 година од менаџерот на Ролингстоунс, Ендрју Луг Олдам. Олдам на крајот ќе и помогне да ја започне својата музичка кариера со песната „As Tears Go By“, напишана од Џегер и Ричардс.

Откако го доби своето прво дете со нејзиниот поранешен сопруг Џон Данбар на само 18 години во 1965 година, Фејтфул и Џегер почнаа да се забавуваат и брзо станаа познати како славна личност „It Couple“. Долго време се верува дека пејачката била инспирација зад главните хитови на Ролинг Стоунс како „You Can’t Always Get What You Want“ и „Wild Horses“.

„Знаете, тоа што сум жена во рокенролот не ми покажа љубезност“, изјави Фејтфул за британскиот Вог во април 2021 година. „Иако тоа не значи дека Мик бил нељубезен .Мик и Кит [Ричардс ] и Чарли [Вотс] беа навистина љубезни – но многу луѓе не беа.

Двојката на крајот се раздели во 1970 година, но навидум остана во добри односи, а Фејтфул им кажа на PEOPLE во 1980 година: „Тој не беше големата љубов во мојот живот. Бевме само две деца кои живееја на многу различни нивоа“.

Официјалниот Инстаграм профил на Стоунс, исто така, сподели објава за размислување за кариерата и наследството на Фејтфул, објавувајќи видео од изведбата на бендот „As Tears Go By“ во 1966 година на шоуто Ед Саливан.