Меланија Трамп со официјален портрет како прва дама, еве ја пораката

Вашингтон – Објавен е новиот официјален портрет на првата дама на САД Меланија Трамп.

Снимена во Белата куќа еден ден откако нејзиниот сопруг положи заклетва како претседател, црно-белата фотографија ја покажува облечена во темен деловен костум ( сако Долче и Габана, панталони Ралф Лорен) и бела кошула додека ги потпира рацете на рефлектирачката маса во Жолтата овална соба.

Споменикот Вашингтон, кој се издига над главниот град на нацијата, се гледа во позадина.

Г-ѓа Трамп – и самата поранешна манекенка – знае каква порака пренесува со нејзиниот избор на облека и со позите на портретот.

Портретот е снимен од Режине Махаукс, фотографка од Белгија, којаго фотографира семејството Трамп повеќе од 20 години.

Таа го фотографираше и официјалниот портрет на г-ѓа Трамп во 2017 година, за првиот мандат на Трамп.

„Навистина ми беше чест што бев избрана да го снимам овој официјален портрет по втор пат“, изјави г-ѓа Махаукс за Би-Би-Си во понеделникот.

„Како уметник да се работи со таква инспиративна жена е голема привилегија. Таа е перфекционист и навистина е вклучена во креативниот процес“.

Еве што велат експертите за сликата.

„Овој фотограф е личност на која и верува“

Гвендолин ДуБоа Шо е директор на Факултетот за Одделот за историја на уметност на Универзитетот во Пенсилванија. Таа ја курираше изложбата Every Eye is Upon Me: First Ladies of the United States во Националната галерија на портрети во Вашингтон.

Како и официјалниот портрет од првата администрација на нејзиниот сопруг, исто така од омилениот фотограф на Трамп, Режине Махау, оваа слика на Меланија Трамп ја покажува како таа носи деловна облека и позира пред прозорец.

Додека прозорецот на првата слика беше препознатлив за љубителите на Белата куќа бидејќи се наоѓаше во семејните простории на извршната палата, овој сместен во Жолтата Овална соба свртена кон Елипсата го прикажува споменикот Вашингтон поставен веднаш лево зад Првата Дама.

Впечатлива е римувањето на нејзиното тело со овој познат обелиск, симбол на моќта вложена во првото претседателство.

Нејзината поза, со врвовите на прстите цврсто поставени на извонредно рефлектирачката маса, се чини дека ја изразува подготвеноста да се „зафати со работа“ и да дејствува според платформата што ја дава уникатната улога на водителка и застапник за обезсправените што Американците историски очекуваат од првите дами.

На г-ѓа Трамп и е невообичаено удобно пред камерата, а тоа веројатно има многу врска со нејзиното минато како модел. Но, мислам дека односот што таа го разви со г-ѓа Махо во текот на изминатите две децении е причина за поголемиот дел од таа леснотија.

Оваа фотографка е личност на која и верува за да ја направи да изгледа самоуверено, сталожено и елегантно.

За да бидат добри во својата работа, моделите мора да се стават во рацете на фотографот кој го режира снимањето и верувањето дека добиените слики ќе ја послужат нивната цел е од клучно значење за равенката.

Г-ѓа Трамп ѝ верува на г-ѓа Махо точно да ја пренесе нејзината порака, без оглед на тоа. Пораката на оваа слика е дека првата дама се преселила од маргиналниот простор на семејните конаци во собата веднаш над Овалната соба.

Изгледа подготвена да искористи повеќе од моќта што изгледаше прилично неволно да ја прифати при нејзиниот прв престој во Белата куќа. А сепак, таа цврсто се позиционираше зад таа ултра сјајна маса, држејќи малку граница меѓу себе и гледачот.

„Во спротивност со традиционалната улога на првата дама“

Ели Виолет Брамли е модна писателка која вели дека портретот носи тежина што се чини дека е во спротивност со традиционалната улога на прва дама.

Од костум до став, новиот портрет се чувствува внимателно оркестриран за да зрачи еден вид моќ што се чувствува во спротивност со традиционалната улога на првата дама да го ублажи претседателството во очите на јавноста – и да направи да се чувствува почовечно.

За разлика од ансамблот со воено влијание што го носеше првата дама на денот на инаугурацијата, ова е изглед кој се чувствува повеќе усогласен со корпоративната моќ. Така е ставот: позиционирањето на рацете на масата се чини дека има намера да семафоризира еден вид деловна намера – на крајот на краиштата, беше објавено дека првата дама овој пат „интензивно се подготвувала“ за Белата куќа.

Можеше многу да се прочита во детали.

Нејзината кошула можеби е раскопчана, за разлика од стикот на инаугурацијата минатата недела, но нејзините раменици се остри и нагласени. Нејзините широки ревери би можеле да потсетуваат на костумот на Њујорк од 1980-тите, време и место кога сопругот на Меланија си ги „сечеше забите“, но силуетата е поизвајана и модерна.

За време на првото претседателствување на Трамп, г-ѓа Трамп беше главно тивка, надвор од слоганот на кој пишуваше „Навистина не ми е гајле, нели?“ носена во центар за притвор за деца мигранти и нејзината платформа Be Best, која имаше малку нејасни цели како што е промовирање на здрав живот.

Овој пат со изгледот таа навести поинакво „второ возење“. Споменикот Вашингтон стои во позадина, лоцирајќи ја многу цврсто во Вашингтон, а не во Њујорк или Мар-а-Лаго.

И исчезна мекиот фокус, полунасмевката и раздвоените усни од нејзиниот официјален портрет минатиот пат кога беше во Белата куќа. Помина, исто така, бојата: овој пат околу портретот е црно-бел.

Многу може да се прочита во нејзините очи. Самиот факт што тие толку директно гледаат во камерата – а гледачот пак – за разлика од денот на инаугурацијата кога таа се одлучи за капа за чамец што и ги покриваше очите, се чувствува вреден за внимание.

Но, иако контактот со очи може да биде за пристапност, овде не се чита на тој начин. Ако претходните први дами како Мишел Обама и Џил Бајден ја направија пристапноста свој бренд, во нејзиниот официјален портрет, Меланија останува енигматична. (Би-би-си)