Маск во војна со „Епл“

„Што се случува овде @tim_cook?“, му твитна Илон Маск во понеделникот на извршниот директор на „Епл“, Тим Кук, предизвикувајќи расправија меѓу најбогатиот човек на светот и највредната јавна компанија во светот.

Во серија од твитови на 15 минути, Маск, новиот сопственик на Твитер, го обвини „Епл“ дека се заканува дека ќе го повлече Твитер од Еп стор (App Store), потег што ќе ги ограничи некои нови корисници да ја преземат апликацијата.

„Акцијата би била еднаква на цензура“, рече Маск, без „Епл“ да објасни зошто Твитер ќе биде блокиран. Тој додаде дека „Епл“ ги намалил и трошоците за рекламирање на Твитер.

What’s going on here @tim_cook ?

Со своите твитови, Маск го постави теренот за борба за моќ со Кук, кој има огромно влијание врз другите технолошки компании преку доминацијата на „Епл“. Маск сега има интерес за моќта на „Епл“ поради неговата сопственост на Твитер, кој го купи минатиот месец за 44 милијарди долари. Твитер се дистрибуира преку Еп стор на „Епл“ и се користи од сопствениците на ајфон и ајпад ширу светот. Во еден твит, Маск имплицираше дека е подготвен за „војна“ со „Епл“.

Маск е подготвен да се соочи со „Епл“ откако го презеде Твитер. Неговиот бизнис план се заснова на префрлање на приходите од потпирање на рекламирање кон поголемо потпирање на продажбата на претплата. Но, секој нов приход од претплата ќе биде предмет на практиката на „Епл“ од намалување од дури 30 проценти.

Поплаките на Маск исто така доаѓаат во клучен момент за „Епл“. Во текот на последните месеци од годината, се врши притисок врз Конгресот да унапреди голем број антимонополски закони. Меѓу сметките што се разгледуваат е Законот за отворени пазари на апликации, кој се обидува да им даде на програмерите поголема контрола врз нивните апликации и да им дозволи да ги заобиколат таксите што ги наплаќаат „Епл“ и „Гугл“, пишува Њујорк тајмс.

„Илон е последното поглавје во напорите да се намалат таксите за Еп стор и ова повторно ќе ја разгори темата што беше прилично тивка во последните шест месеци“, рече Џин Манстер, управен партнер на Loup Ventures, компанија за технолошки истражувања. Тој рече дека замислува иднина каде таксите за Еп стор ќе се намалат на околу 20 проценти.

Маск и портпаролот на „Епл“ не одговорија на барањата за коментар.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022