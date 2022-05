Мартин Скорсезе за Реј Лиота : „Апсолутно ме воодушеви“

САД- Славниот режисер Мартин Скорсезе му оддаде почит на неговата ѕвезда од Goodfellas, Реј Лиота.

Актерот кој ја доби наградата Еми почина во сон во Доминиканската Република. Беше свршен со Џејси Нитоло, а и беше татко на ќерката Карсен (23) со поранешната сопруга Мишел Грејс.

Лиота е веројатно најпознат по тоа што го глумеше вистинскиот мафијаш Хенри Хил во класиката наградена со Оскар од 1990 година. Нашироко сметан за еден од најдобрите филмови на сите времиња, гангстерската епопеја доби шест номинации за Оскар и една победа.

Скорсезе (79) се присети на актерот во трогателната изјава за PEOPLE , велејќи: „Апсолутно сум шокиран и уништен од ненадејната, неочекувана смрт на Реј Лиота. Тој беше толку уникатно надарен, толку авантуристички, толку храбар како актер. “

Легендарниот режисер продолжи: „Да се ​​игра Хенри Хил во Goodfellas беше многу голема работа, бидејќи ликот имаше толку многу различни аспекти, толку многу комплицирани слоеви, а Реј беше во речиси секоја сцена од долго, тешко снимање. Тој апсолутно ме воодушеви, и секогаш ќе бидам горд на работата што ја направивме заедно на филмот. Моето срце е со неговите најблиски и ме боли за неговата загуба, премногу рано“.

Лорејн Брако, која глумеше заедно со Лиота во Goodfellas, рече дека е „целосно скршена“ од веста за смртта на Лиота во четвртокот.

„Можам да бидам каде било во светот и луѓето ќе излезат и ќе ми кажат дека нивниот омилен филм е Goodfellas“, сподели таа на Твитер заедно со фотографија од неа и Лиота. „Тогаш секогаш прашуваат кој е најдобриот дел од снимањето на тој филм. Мојот одговор отсекогаш бил ист… Реј Лиота“.

Коактерите на Goodfellas, Роберт де Ниро и Пол Сорвино, исто така, споделија сочувство по смртта на Лиота во одделни изјави за PEOPLE.

„Бев многу тажен кога дознав за смртта на Реј. Тој беше премногу млад за да не напушти“, рече Де Ниро.

Сорвино сподели: „Реј беше одличен актер и „добра девојка“ во најдобра смисла на зборот. Беше одличен за работа и добар пријател. Навистина ќе ми недостига“.

Лиота беше зафатен како и секогаш во годините пред неговата смрт, неодамна појавувајќи се во приквел-филмот на Сопранови, The Many Saints of Newark и серијата Amazon Prime Хана. Плус тој моментално го снимаше филмот Dangerous Waters.

Лиота зборуваше со PEOPLE во ноември за тоа како неговата личност се разликува од улогите на тешкиот тип што ги играше во филмовите како Goodfellas. „Никогаш не сум бил во тепачка, освен за време на спортување, а тоа е само туркање и глупави детски работи“, рече тој тогаш.

Тој за својата кариера додаде: „Чудно е како функционира овој бизнис, бидејќи дефинитивно имав кариера која е нагоре и надолу. Поради некоја причина, оваа година бев позафатен отколку во сите години кога бев правејќи го ова. И сè уште чувствувам дека сè уште не сум таму. Само мислам дека има многу повеќе“.