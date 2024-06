Лидерите на Г7 ветија воена и финансиска помош за Украина онолку долго колку што е потребно

Лидерите на земјите од Г7 ветија дека ќе продолжат со воена, финансиска и хуманитарна помош за Украина, се наведува во завршната изјава од самитот на седумте најразвиени земји во Италија, што беше објавена денеска.

-Ја потврдуваме нашата континуирана поддршка за Украина, онолку долго колку што е потребно. Заедно со меѓународните партнери, посветени сме да продолжиме да даваме воена, финансиска, хуманитарна и поддршка на Украина за обнова по завршувањето на војната, се наведува во соопштението објавено на веб-страницата на италијанското претседателство на Г7.

Г7 го поздрави одржувањето на мировната конференција за Украина во Швајцарија на 15-16 јуни и вети дека ќе работи на обезбедување максимална меѓународна поддршка за таканаречената „мировна формула“ на украинскиот претседател Володимир Зеленски. Земјите од Г7 изразија загриженост поради поддршката на Кина за Русија во последната изјава и го повикаа Пекинг да изврши притисок врз Москва да ја прекине специјалната воена операција во Украина.

Лидерите на Г7 ја повикаа Кина да поддржи сеопфатен, праведен и траен мир во Украина заснован на почитување на територијалниот интегритет и принципите на Повелбата на Обединетите нации, вклучително и директен дијалог со Украина. Лидерите на Г7 тврдат дека континуираната поддршка на Кина за руската одбранбена индустриска база и овозможува на Русија да ја продолжи својата специјална воена операција и ја повикаа Кина да престане да пренесува материјали за двојна употреба, вклучително и компоненти за оружје и опрема.

Г7, исто така, му се закани на Иран со санкции поради неговата воена помош за Русија и го предупреди Техеран да не пренесува балистички ракети и поврзани технологии во Москва, бидејќи рече дека тоа ќе доведе до значителна ескалација и директна закана за европската безбедност.

Земјите од Г7 ветуваат дека ќе продолжат да „вршат значителен притисок“ врз приходите на Русија од енергетските ресурси и другите стоки, што ќе вклучува и подобрување на ефективноста на политиките за контрола на цената на нафтата. Лидерите на земјите од Г7 ја повикаа Русија да плати 486 милијарди долари за штетата што и ја нанесе на Украина за време на специјалната воена операција, а штетата ја процени и Светска банка.

Земјите од Г7 изјавија дека употребата на нуклеарно оружје во конфликтот во Украина е неприфатлива.

📸 Pictures and videos of the first day of the #G7 Summit in Borgo Egnazia are available on the #G7Italy websitehttps://t.co/R85pSUY9tK pic.twitter.com/BHXzjzhGr8

— G7 Italy (@G7) June 13, 2024