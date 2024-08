Крај. Бен Афлек не ја издржа славата на Џенифер Лопез

Официјално: Бен Афлек и Џенифер Лопез завршија. Повторно.

Лопез поднесе барање за развод во вторник, 20 август, во Лос Анџелес – на двегодишнината од нивната раскошна свадба во Џорџија. Афлек (52) и Лопез (55) ја обновиле својата врска во 2021 година по речиси две децении пауза. Се шпекулираше дека живеат одвоени животи уште од мај.

„Тажно е, но е најдобро“, изјави за Yahoo Entertainment еден извор кој ги познава и Афлек и Лопез. „Тие се само различни луѓе кога станува збор за тоа, но има многу љубов таму низ годините.

Ниту Афлек ниту Лопез јавно не коментираа за разделбата. Претставниците на ѕвездите не одговорија на барањата на Yahoo Entertainment за коментар.

Значи, што тргна наопаку?

Многумина инсајдери му кажуваат на Yahoo дека одредени прашања кои ги разделија суперѕвездите во 2004 година – приоритетите, амбициите за кариера, колку дел од нивниот приватен живот избираат да го споделат – повторно ја подигнаа нивната грда глава.

Афлек и Лопез беа отворени за некои од нивните борби и разговараа за тоа како притисокот на јавноста беше причина за нивното разидување пред 20 години. Се чинеше дека по втор пат подобро се справуваат со работите, постигнувајќи баланс помеѓу јавниот начин на кој Лопез сака да го живее својот живот и потребата на Афлек за приватност.

„Катализатор за [нашето прво раскинување] беше оваа масовна проверка на нашиот приватен живот“, рече Афлек во документарниот филм на Лопез во февруари „Најголемата љубовна приказна никогаш не кажана“. „Имав многу цврсто чувство за границите на почетокот околу печатот. Иако Џен мислам дека не се противеше на тоа на начинот на кој јас се спротивставив, јас многу се противев на тоа. Работите што не ги сакам е врската на социјалните мрежи“. Тогаш некако сфатив дека не е фер нешто да се прашувам“.

Се чинеше дека тоа функционира … додека не го стори тоа.

Извори блиски до парот велат за Yahoo дека некои од нивниот внатрешен круг забележале дека тензијата во нивниот брак ескалирала околу времето на проектите на Лопез инспирирани од Афлек, вклучувајќи го и нејзиниот албум This Is Me … Now. Таа сама финансираше соодветен филм (This Is Me … Now: A Love Story) и документарен филм од 20 милиони долари. Афлек учествуваше и во двете, ама беше јасно дека му е непријатно со одредени работи што таа одлучи да ги сподели.

На нивниот прв Божиќ заедно, Афлек и подари на Лопез книга со „секоја буква и секоја е-пошта“ што некогаш си ја напишале една на друга, почнувајќи од 2001 година. Тоа го потресе актерот оскаровец.

„Џен беше навистина инспирирана од ова искуство, на кој начин уметниците ја работат својата работа“, рече Афлек во документарецот. „Како писател, режисер, секако ги правам истите работи. Но, работите што се приватни отсекогаш ги чувствував дека се свети и посебни затоа што делумно се приватни. Така што ова беше нешто како прилагодување за мене“.

Лопез додаде: „Има лична приказна за Бен и јас која никогаш не е раскажана. Мислам дека не му е многу удобно да го правам сето ова. Но, тој ме сака, знае дека сум уметник, тој ќе го поддржи јас на секој начин што може бидејќи знае дека не може да ме спречи да ја правам музиката што ја направив и да ги напишам зборовите што ги напишав“. Пејачката призна дека на Афлек не му било сосема удобно да биде нејзината муза.

Во интервју за Yahoo Entertainment во февруари, Лопез ја призна зрелоста на неа и на Афлек за тоа како сега се справуваат со јавната контрола. („Се чувствувам многу уверен во знам кој сум и што имам да понудам“, објасни Лопез. „Навистина не може некој да каже ништо за да го поколеба тоа.“)

Интеракциите на Афлек и Лопез беа разделени на интернет откако се вратија заедно, но тие направија добра работа да ги отфрлат шпекулациите. Тие дури влегоа – и заработија – на „тажната шега на Афлек“ со рекламата на Данкин крофни за Супер Боул во февруари. Лопез среќно ги промовираше своите проекти и бликаше за нејзината врска со Афлек во неделите што следеа. Потоа имаше забележително поместување.

Албумот на Лопез пропадна и нејзината светска турнеја, This Is Me … Live, беше намалена поради наводната слаба продажба на билети. Во мај, медиумите објавија дека парот бил на карпите по неколку соло појавувања од висок профил. Не знаејќи за јавноста, тие двајца веќе беа разделени – во барањето за развод на Лопез, таа го наведе 26 април како официјален датум.

Афлек отсуствуваше на премиерата на Лопез на 20 мај на нејзиниот нов филм Атлас и таа не зборуваше за него или за нивната врска, затворајќи ги новинарските прашања за гласините.

На 31 мај, Лопез објави дека ја откажува нејзината турнеја This Is Me … Live. Пејачката во својот билтен објасни дека е „целосно болна и уништена“ поради одлуката, но ја нарече „апсолутно неопходно“. Промоторката на концертот Live Nation додаде дека зема слободно време за да биде со своите „деца, семејството и блиските пријатели“.

Во деновите што следеа, таа и Афлек се обединија и направија неколку јавни појавувања заедно на дипломирањето. Зад сцената, тие тивко ја продаваа нивната палата од 60 милиони долари, која ја купија во мај 2023 година, што ги поттикна шпекулациите дека го делат имотот пред официјално да стават крај на нивниот брак.

Отуѓениот пар потоа го помина летото одвоено, а Лопез во Њујорк.

Лопез заѕвони на нејзиниот 55-ти роденден со раскошна забава на тема Бриџертон, а нејзиниот сопруг не беше никаде на повидок. Наместо тоа, тој купуваше сопствен дом од 20 милиони долари во Л.А. Кога Лопез се врати во Калифорнија во август, последниот познат пат кога таа и Афлек се видоа беше на неговиот роденден на 15 август. Пет дена подоцна, таа поднесе барање за развод.

Лопез јасно испраќа некаква порака со нејзиното поднесување. Фактот што таа го поднесе на 20 август – двегодишнината од нивната свадбена прослава – е значаен. Таа сама поднела барање за развод без да користи адвокат и од сега е технички самозастапувана.

Лопез „заврши со чекање“, изјави еден извор за People. „Таа навистина напорно се трудеше да ги натера работите да функционираат и е со скршено срце“.