Коњот на Сер Алекс Фергусон победи и освои милион долари, погледнете како реагираше Шкотланѓанецот

Легендарниот менаџер на Манчестер Јунајтед, Сер Алекс Фергусон оствари уште една голема победа, но овој пат на коњската патека каде неговиот коњ „Spirit Dancer“ втора година по ред триумфираше во Бахреин и освои милион долари.

Коњот на Фергусон блесна во најдобро издание, иако овојпат беше аутсајдер, а легендарниот Шкотланѓанец не го криеше задоволството откако неговиот миленик прв ја мина целта.

Иако беше зад лидерите од почетокот на трката, коњот на Фергусон стигна до победата со молскавична завршница, а Сер Алекс по трката изјави:

“Не верував, мислев дека нема да успее. И наместо тоа, најде сила уште еднаш да победи. Беше неверојатно”, изјави Фергусон, кој исто така го пофали џокејот.

They’ve done it again! Spirit Dancer lands the Bahrain International Trophy for @OrrOisin, @RichardFahey and Sir Alex Ferguson and co! @BahrainTurfClub pic.twitter.com/t0mOB8bSc5

