Конгресот ја потврди изборната победа на Трамп

Американскиот Конгрес ја потврди победата на републиканецот Доналд Трамп на претседателските избори во САД, четири години откако неговите приврзаници упаднаа во Капитол во обид да ја спречат потврдата на тогашниот новоизбран претседател Џо Бајден.

Потврдувањето на протоколот од Конгресот е традиционално формалност пред официјалната инаугурација на новиот претседател. Со него претседаваше потпретседателката Камала Харис, која Трамп ја победи на изборите на 5 ноември 2024 година.

„Конгресот денес ја потврдува нашата голема изборна победа – голем момент во историјата“, напиша Трамп на својата платформа „Truth Social“ во понеделникот наутро, објавувајќи фотографија неколку минути подоцна од толпата негови поддржувачи собрани во Вашингтон на 6 јануари 2021 година.

Доналд Трамп од тогаш постојано повторуваше без доказ дека неговиот избор е „украден“. И во говорот пред Белата куќа утрото на 6 јануари, тој ги повика своите поддржувачи „да се борат како пекол“, пред илјадници од нив да маршираат кон Капитол.

Храмот на американската демократија доживеа бран на насилство: четири лица во толпата загинаа тој ден, вклучително и едно лице кое беше застрелано од полицаец додека се обидуваше насилно да влезе во домот на Претставничкиот дом.

Во деновите и неделите по нападот се самоубиле и четворица полицајци. Конгресот конечно ја потврди победата на Бајден следното утро. Овој пат, Капитол имаше изглед на непробојна тврдина, со голем број полицајци и високи бариери подигнати околу оградата.

Џо Бајден во неделата повика да не се „заборава“ или „преправи“ она што претставува „реална закана за демократијата“.

Од републиканската страна, многумина не сакаат да зборуваат за тоа денес.

„Не гледам во ретровизор“, изјави лидерот на републиканското мнозинство во Сенатот, Џон Тун, за CBS News. „Тоа беше пред четири години. Мислам дека Американците живеат во сегашноста“, додаде тој.

На почетокот на декември, Доналд Трамп вети дека од „првиот ден“ во Белата куќа, ќе разгледа потенцијални помилувања за неговите поддржувачи кои упаднаа во Капитол.

Инаугурацијата на Трамп ќе се одржи на 20 јануари.

BREAKING: US Congress has certified President-elect Donald Trump as the winner of the 2024 election.

Watch as Kamala Harris, presiding over proceedings as the role of the office, reads out the official result

