Концертот на Ед Ширан во Загреб под силно полициско обезбедување

Поп-ѕвездата Ед Ширан (33) во сабота на 10 август ќе настапи на загрепскиот Хиподром. под засилено полициско обезбедување, откако во Виена беше спречен терористички напад за време на концртите на Тејлор Свифт.

Бината ќе биде лоцирана на средината на Хиподром, опкружена со пет трибини, а пред неа ќе бидат оние со билети за стоење.

Билетите за стоење се распродадоа многу брзо, но во средината на јули станаа достапни уште 500 места. Новите 500 билети за стоење беа пуштени во продажба откако, како што соопштија организаторите, „контингентот за таа категорија билети е распродаден“. Цените на билетите се движат од 74,90 евра до 129,90 евра, а на трибините останаа уште неколку места.

Ширан досега нема настапувано во Хрватска. Некои од најголемите хитови што ќе ги изведе во Хрватска се Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud, Photograph, Castle on the Hill, Galway Girl, Bad Habits и Shivers.

Ширан е еден од најплатените музичари. Неговата турнеја The÷Tour, која траеше од 2017 до 2019 година, е третата финансиски најуспешна концертна турнеја во историјата. Заработил 776 милиони долари.