Концерт на аматерскиот женски хор „ФРИДА“ на „Скопско лето“

Ве информираме дека во рамки на јубилејното 45. издание на манифестацијата „Скопско лето“, вечерва, 13.07.2024г. (сабота), ќе се одржи концерт на аматерскиот женски хор „ФРИДА“, со почеток во 20:30 часот во Музеј на македонската борба.

Диригент и уметнички раководител: Сузана Турунџиева

На програмата на концертот ќе бидат изведени светски хитови („Light of Life“, „Dance Me to the End of Love“, „Islands in the Stream“, „Sway“ и останати), како и обработка на македонски безвременски хитови („Свири ми свири“, „Еден бакнеж“, „Роза сина“, „Бакни ме нежно“, „Галебе мој тажен“, „Есенска роза“ и други).

Во времетраење на целовечерниот концерт, на тема „ФРИДА КАЛО – уметност која непрестајно инспирира и мотивира“ ќе биде поставен изложбен штанд со рачни изработки, изработени од хористките и од Сузана Турунџиева, кои на самиот настан ќе се продаваат. Средствата кои ќе бидат соберени ќе бидат наменети на некоја „Фрида од нашето секојдневие која се соочува со здравствени предизвици“, а и се потребни за лекување.