Колкаво богатство остави зад себе Квинси Џонс?

Со кариера која се протега повеќе од шест децении и 28 освоени Греми награди, Квинси Џонс имаше пријавена нето вредност од 500 милиони долари, според Celebrity Net Worth. Продуцентот се издигна од трчање со банди на јужната страна на Чикаго до највисоките височини на шоу-бизнисот, станувајќи еден од првите црномурести директори кои напредуваа во Холивуд и собраа извонреден музички каталог кој вклучува некои од најбогатите моменти на американскиот ритам и песна.

Со години, тешко е да се најде љубител на музика кој нема барем една плоча со неговото име или лидер во забавната индустрија и пошироко, кој нема некаква врска со него. Дружеше со претседатели и странски лидери, филмски ѕвезди и музичари, филантропи и бизнис лидери.

Тој беше на турнеја со грофот Бејси и Лајонел Хемптон, организираше плочи за Синатра и Ела Фицџералд, ги компонираше саундтракот за „Roots“ и „In the Heat of the Night“, ја организираше првата инаугуративна прослава на претседателот Бил Клинтон и го надгледуваше снимањето на сите ѕвезди на „ Ние сме светот“, добротворен рекорд од 1985 година за гладните во Африка. Лајонел Ричи, кој беше ко-автор на „We Are the World“ и беше меѓу истакнатите пејачи, ќе го нарече Џонс „мајсторскиот оркестратор“.

Во кариерата која започна кога плочите сè уште се свиреа на винил со 78 вртежи во минута, најголемите почести веројатно ги добиваат неговите продукции со Џексон: „Off the Wall“, „Thriller“ и „Bad“ беа албуми речиси универзални во нивниот стил и привлечност. Неговата разновидност и имагинација помогнаа да се развијат експлозивните таленти на Џексон додека тој се трансформираше од детска ѕвезда во „Кралот на попот“. На такви класични нумери како „Billie Jean“ и „Don’t Stop ‘Til You Get Enough“, г-дин Џонс и Џексон создадоа глобален звучен пејзаж од диско, фанк, рок, поп, R&B и џез и африкански пеења.

За „Трилер“, некои од најнезаборавните допири потекнуваат од Џонс, кој го регрутира Еди Ван Хејлен за гитарско соло на спојувањето на жанровите „Beat It“ и го донесе Винсент Прајс за грозоморен глас на насловната песна. „Thriller“ продаде повеќе од 20 милиони копии само во 1983 година и се бори со „Greatest Hits 1971-1975“ на Eagles меѓу другите како најпродаваниот албум на сите времиња.

Џонс имаше седум деца со пет различни жени, вклучувајќи ја и Џоли (71); Рејчел, 61; Мартина, 58; Квинси III, 56; Кидада, 50; Рашида, 48; и Кенија, 31.