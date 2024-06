Кина зеде примероци од темната страна на Месечината (видео)

Кинеската сонда „Chang’e-6“ денеска ја напушти површината на Месечината откако собра примероци од далечната страна на небесното тело, објави Кинеската Национална вселенска агенција (CNSA).

Сондата полета од Месечината откако ја заврши својата историска мисија, собирајќи примероци кои потенцијално ќе им дадат на научниците нови информации за формирањето на Месечината и Сончевиот систем, објави новинската агенција Синхуа.

Сондата собирала примероци од површината со роботска рака и под површината со копање со вежба. Сега ќе чека во орбитата на Месечината оптималниот момент за враќање на Земјата и ќе се обиде да слета на северот на Кина, во автономната област Внатрешна Монголија.

Chang’e-6’s “digging” finished and lifted off from the moon surface carrying the samples. A 🇨🇳 was raised on the moon. Bravo!!! https://t.co/CjBWWhhlnS pic.twitter.com/Oe2tioPB1y

— Li Zexin (@XH_Lee23) June 4, 2024