Ким Кардашијан се пофали со џиновската елка, се чека на другите божикни изненадувања

Ким Кардашијан ги започна подготовките за Божиќ 2024 година со џиновскa елка.

Популарното семејство е добро познато по прикажувањето на екстравагантен декор за време на празничната сезона секоја година. Во 2023 година, основачката на SKIMS воодушеви со темата за снежните шуми и дрвјата собрани во големиот ходник на нејзината палата во Хајден Хилс како во Белата куќа. Изгледа дека Кардашијан се подготвува за уште една раскошна прослава откако неодамна ја откри огромната елка.

Ким Кардашијан неодамна на своите Инстаграм Stories сподели фотографија од џиновската елка пред празниците. Иконата на реалното ТВ сега и официјално ја започна празничната сезона. Кардашијан ја продолжи снежната тема оваа година бидејќи масивното дрво имаше ладен декор и беше комплетирано со меки и светкави светла. Несомнено, фановите ќе чекаат со задушен здив мајката на четири деца да го открие остатокот од божиќните аранжмани.

Во 2023 година, 44-годишната девојка ја трансформираше својата куќа во Л.А во празничен сон за Божиќ. Кардашијан се пофали со хипнотизирачкиот приказ во ролна на Инстаграм. Таа ја напиша објавата: „Малку од мојот празничен декор оваа година“. Клипот собра над 51 милион прегледи на платформата. Покрај екстравагантниот декор, Кардашијан минатата година беше домаќин и на забавата на Бадник со восхитувачка тема за зимската земја на чудата. На вечерата присуствуваа членовите на семејството Кардашијан-Џенер. Покрај тоа, други гости од А-листата беа Парис Хилтон и нејзината сестра Ники Ротшилд.

Сезоната на празници е прилично голема за семејството Кардашијан-Џенер. Нивните прослави, како и драмата, се документирани и во реалното шоу „Keeping Up With The Kardashians“. Исто така, ќе биде интересно да се види кој член од семејството преполно со ѕвезди ќе биде домаќин на овогодинешните прослави на Бадник. Во меѓувреме, Кардашијан веќе ги започна празничните подготовки.