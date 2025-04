Катастрофални услови, мртви работници: Како се создава најнеобичниот град во светот,  широк само 200 m

Градот Линија во Саудиска Арабија е дизајниран како чудна градба која е широка само 200 метри, но долга 170 километри.

Изградбата на најнеобичниот град во светот, наречен The Line, се уште трае и покрај бројните проблеми, огромните трошоци и катастрофалните услови на градилиштето, кои наводно убиле многу работници.

Градот Линија во Саудиска Арабија е замислен како чудна градба широка само 200 метри, но долга 170 километри, а нејзиниот концептуален зачетник бил самиот престолонаследник Мохамед бин Салман.

Сега, објавени се нови фотографии од воздух кои покажуваат дека проектот има одреден напредок. На фотографиите објавени од Џајлс Пендлтон, главниот оперативен директор на проектот, може да се види дека линијата полека се обликува, при што контурите на градот широки 200 метри полека излегуваат од пустината во провинцијата Табук.

Update🚨: Recent video showing more wind turbines have been installed to help power 1st phase of The Line city and after. The number of wind turbines have increased significantly as Neom is keen on its zero-carbon commitment.

Note: the turbines might power other assets as well. pic.twitter.com/nqeFtduDsk

— Saud (@Saudfromabove) April 7, 2025