Какви ќе станеме покрај вештачката интелигенција? Ќе се запрашате по овие прогнози

Какви ќе бидат луѓето по неколку генерации во свет трансформиран од вештачка интелигенција?

Во една статија објавена во The Quarterly Review of Biology, Роб Брукс, професор по еволуција на Универзитетот UNSW во Сиднеј (Австралија), ги разгледува многуте начини на кои вештачката интелигенција може да ја промени физичката, биолошката и социјалната средина и како тоа може да влијае на природната селекција. .

Природната селекција – механизмот зад еволуцијата – е неизбежна последица на генетските разлики во репродукцијата меѓу поединците.

Овие разлики се јавуваат како резултат на интеракции со физичките карактеристики на околината (како што се ниските температури), другите видови (како што се предатори или паразити) и другите членови на истиот вид (како што се партнерите, сојузниците или непријателските странци).

Кога азиските сиви волци почнаа да висат околу луѓето пред околу 30.000 години, пореактивните волци беа избркани или убиени. Ова ги уништи гените за плашливост и агресија, што го започна процесот на припитомување кучиња.

Случајниот избор кој ги претвори волците во кучиња се покажува како поучен во истражувањето како вештачката интелигенција ненамерно може да ја обликува еволуцијата на човечкиот мозок и однесувањето.

Меѓусебен или паразитски однос?

Поради големиот број фактори и високиот степен на неизвесност, предвидувањето на еволуцијата лесно може да резултира со грешка. Но, промените предизвикани од вештачката интелигенција во овој поглед секако треба да се дискутираат.

Односот меѓу вештачката интелигенција и луѓето може да се смета за реципрочен: двата вида си обезбедуваат едни со други нешто што им е потребно. Компјутерите се „ѕверови“ со компјутерско оптоварување и им носат придобивки на луѓето, а овие придобивки ќе растат само со развојот на вештачката интелигенција. Веќе постојат докази дека културната размена на знаење и пишување им олесни на поединците да запомнат и складираат информации.

Како резултат на тоа, човечкиот мозок се намалил во текот на милениумите. Можеби вештачката интелигенција и онлајн знаењето што може да се пребарува и објавите на социјалните мрежи, кои „се сеќаваат“ кој-што-на-кому-направи, ќе преземат повеќе од товарот на нашата меморија. Ако е така, можеби човечкиот мозок ќе еволуира, ќе стане уште помал и ќе има помалку независна меморија.

Придобивките од помалите мозоци вклучуваат побезбедни раѓања и за мајката и за новороденчето. И со тоа што компјутерите и вештачката интелигенција добиваат сè поголеми залихи на знаење, човештвото ќе продолжи да може да прави извонредни работи управувани од интелигенција – сè додека може да пристапи до вештачка интелигенција.

Меѓутоа, реципроцитетот може да се претвори и во паразитски однос.

Можете да ги замислите платформите на социјалните медиуми како паразитски. На почетокот, тие обезбедија корисни начини да останете поврзани со други луѓе, но тие заземаа толку многу од нашето внимание што многу корисници веќе немаат време да комуницираат со луѓе и да спијат.

Ако вештачката интелигенција научи да го привлекува вниманието на корисникот уште поефикасно, предизвикувајќи гнев и поттикнувајќи споредби со другите, тоа ќе влијае и на еволуцијата.

Во најдоброто од голем број мрачни сценарија, способноста да се спротивставите на социјалните мрежи или да останете рамнодушни на мамките што ве доведуваат до бес може да стане посилна.

Промените нема да бидат тривијални

Иако другите видови беа важни за нашата еволуција, интеракциите со луѓето беа уште поформативни. Растот на „вештачката интимност“ – технологии кои го имитираат нашето социјално однесување, како што се создавање пријателства и интимни врски – е една од зачудувачките области на напредокот на вештачката интелигенција.

Во исто време, немаме развиено социјална способност за работа со компјутери, а нашите алатки за работа со други луѓе ги применуваме на машините. Особено кога овие машини зборуваат со нас преку текст, глас или видео. Во нашите интеракции со луѓето, внимаваме на можноста другата личност да не е искрена. Виртуелниот пријател, базиран на вештачка интелигенција, нема чувства, но корисниците го третираат како да има.

Вештачката интимност може да нè направи повнимателни во интеракциите преку телефони или екрани. Или можеби нашите потомци ќе се чувствуваат помалку осамени без човечко друштво и воопшто ќе станат повеќе осамени суштества.

Еволутивните промени во текот на многу генерации би можеле да променат, па дури и да намалат некои од човечките особини што најмногу ги цениме, вклучително пријателството, интимноста, комуникацијата, довербата и интелигенцијата, бидејќи тоа се особини на кои вештачката интелигенција најдлабоко влијае.

На нетривијален начин, тоа би можело да го промени она што значи да се биде човек.