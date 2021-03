Како изгледа вселенска прошетка на астронаут? Уникатeн поглед од Меѓународната вселенска станица

Двајца астронаути на НАСА, Виктор Гловер и Мајкл Хопкинс, излегоа од Меѓународната вселенска станица за да ги направат потребните работи за одржување на надворешноста на станицата.

Ever wondered what an astronaut’s point of view is on a spacewalk? Well, today’s the day to live it!

😍 Take a look at these HIGH-DEF camera views of @Astro_illini moving to his worksite across the @Space_Station with crystal clear views of Earth. pic.twitter.com/sLj2CwAqES

— NASA (@NASA) March 13, 2021