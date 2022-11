Иги Азалеја го продаде музичкиот каталог на Domain Capital

САД- Иги Азалеја го продаде музичкиот каталог за осум цифри на Domain Capital. Договорот вклучува 100% од уделот на австралиската раперка во хитовите, вклучувајќи ги „Fancy“ и „Problem“. Тоа, исто така, и овозможува на Azalea да заработува идни приходи на мастер снимки, пишува Billboard.

Мајката на едно дете треба да издаде нова музика на почетокот на 2023 година под сопствената независна етикета Bad Dreams, со административен договор под Sony Music Publishing.

Иако некои обожаватели изразија загриженост, па дури и ја споредија продажбата на Азалеа со Тејлор Свифт, раперката на „Црна вдовица“ на Твитер напиша: „Тејлор не профитираше од таа продажба. Продадов дел од мојот каталог , за сума што значи дека не морам да работам ниту еден ден во мојот живот“.

Неодамна, Domain Capital ја објави својата претстојна инвестиција од 700 милиони долари во филм, телевизија и музика. Компанијата веќе откупи над 170 милиони долари од тоа ветување.

Азалеја е последниот уметник кој го продаде својот каталог за огромна исплата. Фјучер го продаде својот на Influence Media Partners уште во септември. Неговото размислување? „Вложив сè во мојата музика и сакав да се уверам дека тие се во добри раце додека размислував за следното поглавје од овие песни“, рече во изјавата на раперот I Never Liked You (39). „Горд сум што соработувам со Рене и тимот на Influence Media и испраќам сигнал дека оваа музика има безвременска вредност. Мојата музика е моја уметност, а овие песни претставуваат некои од најскапоцените уметнички дела во мојата кариера“.