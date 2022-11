Гори зграда од 35 ката во Дубаи (ВИДЕО)

Солитерот „Емар“ од 35 ката кој се наоѓа кај познатата Бурџ Калифа, највисоката зграда во светот, се запали рано утринава во Дубаи.

Во овој пожар солитерот делумно изгорел, јавуваат тамошните медиуми. Пожарот е локализиран, но засега нема информации за жртви.

"Strong fire in the center of Dubai in the Downtown area. The high-rise of the Emaar company, the largest developer in the Arab world, is on fire."

Why is it theres always one of these on fire in that neck of the woods? pic.twitter.com/6iRqHwsRuL

— Justartsandstuff 🇨🇦🇺🇦🇹🇼 (@justartsndstuff) November 7, 2022