Голем пожар во близина на Сан Франциско, ситуацијата се влошува (видео)

Пожарникарите се борат да изгаснат голем шумски пожар околу Сан Франциско, Калифорнија, но ситуацијата се влошува поради ветровите што ги разгоруваат пламените јазици.

Според соопштение на Одделот за шумарство и заштита од пожари во Калифорнија, пожарот избувнал вчера попладне во близина на градот Трејси, околу 96 километри источно од Сан Франциско, во област составена главно од тревни ридови и каде што се очекува силните ветрови да продолжат во текот на ноќта.

The Corral Fire near Tracy, as seen from Interstate 580 and Chrisman Road, forced the closure of the interstate in both directions Saturday night.https://t.co/W6xXsq89EF pic.twitter.com/5pq3brxnRj — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 2, 2024

Локалните власти доцна синоќа соопштија дека пожарот зафатил површина од 44,5 квадратни километри, за разлика од претходниот извештај од 40,4 квадратни километри.

Секторот за шумарство и заштита информира дека при гаснењето на пожарот се повредени двајца пожарникари.

More videos from the Corral Fire near Tracy.

Complete coverage: https://t.co/zAXWo4qRTz pic.twitter.com/KO8I8MHD8F — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 2, 2024

Канцеларијата за управување со вонредни состојби во округот Сан Хоакин издаде наредба за евакуација, укажувајќи на пожарот во областа источно од автопатот 580. На жителите помеѓу патот Корал Холоу и булеварот Трејси им беше наредено да ги напуштат своите домови, а на жителите јужно од булеварот Трејси им беше кажано да бидат подготвени за евакуација.