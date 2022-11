Гитаристот на Дјуран Дјуран, Енди Тејлор, откри дека има рак на простата- четврт стадиум

САД– За време на церемонијата за воведување во Куќата на славните на рокенролот во Лос Анџелес во саботата вечерта, колегите од бендот на Тејлор споделија дека музичарот (61) се борел со здравствени проблеми поврзани со метастатски рак на простата од 4-ти стадиум.

Затоа што здравствените проблеми на Тејлор не му дозволувале да патува во Калифорнија од Ибица, Шпанија, групата му оддаде почит насвојот член за време на музичката церемонија со читање делови од говорот за воведување што го напишал.

„Пред нешто повеќе од четири години, ми беше дијагностициран метастатски рак на простата во стадиум 4. Многу семејства поминаа низ страдања со оваа болест, и, се разбира, ние не се разликуваме; затоа зборувам од перспектива на семеен човек, но со длабока понизност за бендот, најголемите обожаватели што може да ги има една група и ова исклучително признание“, напиша Тејлор во својот делумен говор.

„Навистина ми е жал и масовно разочаран што не успеав да дојдам. Нека нема сомнеж дека бев воодушевен од целата работа, дури и купив нова гитара со суштинско значење! тој додаде. „Многу сум горд на овие четворица браќа; изненаден сум од нивната издржливост и пресреќен сум што ја прифатив оваа награда. Често се сомневав дека ќе дојде денот“.

По церемонијата на воведување во Куќата на славните на рокенролот, Тејлор го постави својот целосен говор на официјалната веб-страница на Дјуран Дјуран.

Тој додаде: „Меѓутоа, ништо од ова не треба или не треба да го намалува она што овој бенд (со или без мене) го постигна и одржува 44 години. Имавме привилегиран живот, бевме малку непослушни, но навистина убави, малку полни со себе бидејќи имавме многу да дадеме. Убав куп фанови, па што би можело да тргне наопаку?”

Duran Duran е формиран во 1978 година од пејачот и басист Стивен Дафи, клавијатуристот Ник Роудс и басистот Џон Тејлор, според официјалната веб-страница на бендот.

Откако тапанарот Роџер Тејлор се приклучи една година подоцна, Тејлор потоа се приклучи на групата во почетокот на 1980 година со додавање на пејачот Сајмон Ле Бон – кој помогна да се сочинува нивната најпозната постава.

Првиот голем хит на бендот беше „Girls on Film“ од 1981 година од нивниот деби албум. Други популарни песни што бендот ќе ги објави ги вклучуваат „Hungry Like the Wolf“ и „Rio“, меѓу многу други.

Групата беше воведена за време на церемонијата на воведување во Рокенрол Куќата на славните во саботата, заедно со Доли Партон, Лајонел Ричи, Пет Бенатар, Еминем, Јуритмикс и Карли Сајмон.