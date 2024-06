Германски воз на долги релации со 185 патници излета од шините по свлечиште

Делови од воз на долги релации со 185 патници излетаа од шините во југозападна Германија доцна синоќа, откако железничките пруги беа погодени од лизгање на земјиштето предизвикано од обилни врнежи.

Никој не е повреден, а патниците се евакуирани од возот уште утрово, изјави портпаролот на националниот железнички оператор, јави ДПА.

До пладне тимовите за поправки ја исчистија едната страна од пругата, но линијата сè уште е затворена за сообраќај со голема брзина.

Свлечиштето се случи во градот Швабиш Гмунд, на околу 50 километри источно од Штутгарт.

Според портпаролот на железницата, првите два вагони на возот излетале од шините околу 23:20 часот (21:20 часот по Гринич), но не се превртеле.

Свлечиштето било широко околу 30 метри, а исто така зафати и пат паралелен со железничката пруга, рече портпаролот.

Еден автомобил бил погоден, но возачот не е повреден, додаде тој.

Долгиот воз кој излета од шините се врати на шините и треба да биде влечен, изјави портпаролката на железницата. Таа додаде дека возот бил пренасочен меѓу градовите Улм и Штутгарт поради поплавите во регионот.

По лизгањето на земјиштето, сите долги линии меѓу Штутгарт и Минхен се прекинати. Сè уште не е јасно колку долго ќе трае нарушувањето на возниот ред.

Големи делови од јужна Германија вчера беа зафатени од обилни дождови, поради што многу градови прогласија вонредна состојба поради надојдени реки и поплави.

