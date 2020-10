(Фото/Видео)Снегот направи проблеми во Словенија

Влажен снег, дожд и ветар предизвикаа големи проблеми во текот на ноќта во повисоките делови од северните региони на Словенија, како во Корушка.

Заради тоа, сопрен е локалниот сообраќај, вели Бранко Градишник, шеф на Планинарската служба.

На некои места невремето било толку силно што туркало дрвја, пренесува СТА, а некои патишта и понатаму се затоврени за сообраќај.

Снегот оштетувал дрјва, а најголема штета има во долината Горна Межица, каде наврнал најмногу снег.

@davysims And the snow is here — at an altitude of 800 meters (2600 feet) in northwestern Slovenia's Upper Sava Valley: pic.twitter.com/zjmynVi3dT

Едно дрво паднало на автомобил, но никој не е повреден. Паднати се и неколку бандери, па некои места се без струја.

The snow is here 🥳🥳🥳🥳 We enjoyed it alright! Ended up completely soaked and setting a camp by a warm stove, but it was totally worth it 😅 pic.twitter.com/kOTgn4angI

— Exploring Slovenia (@ExploringSlo) October 11, 2020