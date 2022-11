(Фото) „CORE ‘NGRATO” – публиката уживаше во познати оперски арии

Во рамки на 23-тото издание на манифестацијата „Есенски музички свечености“ 2022 синоќа во фоајето на Националната опера и балет се одржа концертот „CORE ‘NGRATO” – Христо Арсовски – тенор, Јане Дунимаглоски – тенор, Ернес Ибраимовски- баритон, Андреј Наунов – пијано.

Присутните уживаа во изведбите на познати оперски арии, претежно од италијански автори. На програмата беа:

Core ‘ngrato – Salvatore Cardillo

Deh vieni alla finestra – Wolfgang Amadeus Mozart

De mieibollentispiriti – Giuseppe Verdi

Tu ca nun chiagne – Libero Bovio; ‎Ernesto De Curtis

Per me giunto – Giuseppe Verdi

Non tiscordar di me – Ernesto De Curtis

O Colombina – Ruggiero Leoncavallo

Pourquoi me réveiller – Jules Massenet

Cruda funesta smania – Gaetano Donizetti

E lucevan le stelle – Giacomo Puccini

Testaadorata – Ruggiero Leoncavallo

Dicitencello vuje – Rodolfo Falvo

La donna e mobile – Giuseppe Verdi

Volver–Stavros Ksarhakos

Vesti la giubba – Ruggero Leoncavallo

(Фото: Б. Грданоски)