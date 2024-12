Европа е преплавена од опасни и отровни играчки, ЕУ им објави „војна“ на евтините онлајн продавници

Европската унија се дави од евтините пакети кои доаѓаат од азиските онлајн трговци на мало, почнувајќи од ултра евтините електронски продавници AliExpress, Shein и Temu. „Фајненшл тајмс“ дознава дека ЕУ размислува за построги мерки против таквите увезени стоки поради загриженоста за безбедноста и фалсификувањето.

Бројот на опасни производи пријавени од земјите на ЕУ е двојно зголемен во споредба со претходната година. Козметика, играчки, електрични апарати и облека беа меѓу производите со најголема загриженост за безбедноста.

Toy Industries of Europe (TIE) спроведе истражување на 100 производи купени на десет онлајн платформи, а резултатите се поразителни. Дури 80 отсто од нив не ги исполнуваат европските безбедносни стандарди, пренесува Дневник.хр.

Независните лабораториски тестови покажаа дека овие играчки претставуваат сериозни здравствени ризици за децата, вклучително и опасност од гушење и токсични хемикалии. TIE повика на итна акција на ЕУ за да се затворат правните дупки и да се направат онлајн пазарите поодговорни за безбедноста на производите што се нудат на нивните платформи.

Играчките се купени на Allegro, AliExpress, Amazon Marketplace, Bol, Cdiscount, Fruugo, Light In The Box, Shein, Temu и Wish. Шест од нив го потпишаа ветувањето за безбедност на производите на ЕУ, доброволна обврска да престанат да продаваат небезбедни производи на нивните платформи.

Ова истражување се фокусираше исклучиво на небрендирани играчки и играчки од непознати брендови што ги продаваат трети лица продавачи преку онлајн пазари.