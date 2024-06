ЕВРО2024: Хрватска не ги искористи своите шанси и убедливо изгуби од Шпанија

Шпанија со победа го почна настапот на Европското фудбалско првенство, откако вечерва во Берлин триумфираше убедливо над Хрватска со 3-0 (3-0) во натпревар од првото коло во Групата Б

Шпанските фудбалери до победата дојдоа со голови во првото полувреме во кое ги искористија сите грешки во хрватската одбрана,

Капитенот Мората го отвори резултатот во 29 минута, а само три минути подоцна предноста ја удвои Руиз. Во последната минута од првото полувреме на 3-0 зголеми Карвахал.

Хрватска во 80 минута не успеа да реализира пенал преку Петковиќ.

Крилниот напаѓач на Барселона, Ламин Јамал, се најде во почетниот состав на Шпанија и со 16 години и 338 денови стана најмладиот фудбалер кој настапил на Европско првенство.

🇪🇸 Lamine Yamal. Youngest player ever to appear at a EURO 🤩#EURO2024 pic.twitter.com/nbu19gl2mQ

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024