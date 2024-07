Еруптираше вулканот Етна (видео)

Вулканот Етна на Сицилија вечерва еруптираше исфрлајќи лава и густ чад, но нема големи облаци од пепел над италијанскиот медитерански остров.

Засега нема информации за предизвикана штета од ерупцијата на вулканот.

Етна е еден од најактивните вулкани во светот, а посебно е активен кај југоисточниот кратер. Исто така е најголем активен вулкан во Европа со висина од околу 330 метри.

An Italian photographer captured some incredible video of Mount Etna erupting explosively at the volcano’s Voragine crater on Monday evening. pic.twitter.com/zUQvlC0WhC

Alert ! Due to the volcano eruptive activity of Mount Etna, the Crisis Unit has ordered the closure of airspace sector B2. Movements at Catania airport are limited to 5 arrivals per hour and departures will be handled accordingly.

The lava ash cloud, whose height is estimated at… pic.twitter.com/VC8ESNKJp6

— FL360aero (@fl360aero) July 4, 2024