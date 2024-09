Ера на дежа ву фустани на црвениот килим

Ништо не го надминува оригиналот – особено ако го носела икона.

На доделувањето на видео музичките награди на MTV на 11 септември, Сабрина Карпентер се освои вонземјанин, но имаше и момент надвор од овој свет на црвениот тепих. Пејачката на „Еспресо“ извлече од модните архиви фустан со презрамки на Боб Меки, со V-деколте – покриен со светки, бисери и кристали – што Мадона го носеше во 1991 година.

Меки напиша на Инстаграм дека Мадона прво облекла примерок од тоалетата за снимање на насловната страница на Vanity Fair. Неколку дена подоцна, пејачката на „Material Girl“ му се јави лично за да побара сопствена верзија за наградите Оскар во 1991 година. Мерилин Монро (од Gentlemen Prefer Blondes) беше инспирација на Мадона на Оскарите.

Меџ не само што настапи во обичниот фустан – „Порано или подоцна“ на Стивен Сондхајм од Дик Трејси, кој го освои Оскар за најдобра оригинална песна – туку присуствуваше и со Мајкл Џексон, што беше момент сам по себе. Подоцна повторно го облече облечениот фустан – на фотографија за нејзината книга Секс.

Карпентер, која го носеше факелот на поп-ѕвездата повеќе од 30 години подоцна, беше руса бомба на VMA наградите додека ја примаше наградата за песна на годината во моделот на винтиџ фустанот, кој нејзиниот стилист, Џаред Елнер, го обезбеди од Tab Vintage. , архивски моден трговец сакан од славните.

Сопственикот на табот Алексис Новак изјави за Vogue: „Мадона сè уште ја има тоалетата што ѝ ја соши Боб Меки по мерка во нејзината архива, но другиот примерок е [фустанот] што верувам дека го имаме“ и што го носеше Карпентер.

Пред Карпентер, го носеше актерката Френ Фајн, која ја играше Фран Дрешер, на The Nanny во 1994 година.

„Кога [костимографката] Бренда Купер бараше момент на Одри Хепберн за шоуто, таа отиде во студиото на Боб Меки и го најде примерокот од ова парче“, изјави Новак за истиот медиум.

Карпентер не беше сама во ВИП гроздоберот. Халси го покажа својот животински магнетизам на тепихот на VMA во црвен фустан од Версаче кој претходно го носеше моделот/актерката Елизабет Харли во октомври 1996 година.

„Овој фустан беше буквално чудо да се најде“, рече пејачката за време на пред-шоуто. „Овој фустан е дизајниран од Џани Версаче за Елизабет Харли во 1996 година и оттогаш не е облечен. Така, од 1996 година до мене во моментов, и јас само го живеам тоа. Го обожавам.”

Дали е безбедно да се спомнува Блејк Лајвли? Во август, пред работите да тргнат на лошо со прес-турнејата It Ends With Us, ѕвездата на филмот носеше тоалета на Версаче што Бритни Спирс ја носеше на ревијата на етикетата во 2002 година. Светликавата тоалета со едно рамо, беше прекриена со пепрутки и розови монисти, сини, жолти и виолетови цвеќиња.

Според TMZ, фустанот не бил позајмен за ноќ. Лајвли всушност го купи од Tab Vintage за нешто повеќе од 10.000 долари. На социјалните мрежи, Лајвли изрази благодарност за придонесите на Спирс во забавата, нарекувајќи ја „кралицата која сите нè натера да блескаме и да пишуваме и да ги споделуваме нашите приказни“.

Тејт Мекреј официјално е моден обожавател број еден на Бритни Спирс.

21-годишната канадска поп-ѕвезда пристигна на MTV Video Music Awards 2024 во средата, на 11 септември во црн мини фустан од чипка со долги ракави со висок врат од Роберто Кавали, кој веднаш ги потсети обожавателите на фустанот на Спирс штопоп-ѕвездата го носеше во 2001 година.

Под проѕирниот ансамбл, Мекреј носеше црн градник Fleur du Mal и танга (за разлика од Спирс која облече покласична долна облека). Сексапилната облека ја спои со сандали од Maison Ernest и накит Jacob and Co.

Меган Ти Сталион остана малку растреперена на доделувањето на видео музичките награди на MTV во средата навечер.

Набргу по започнувањето на ноќта како водителка на церемонијата во 2024 година, Меган ги сврте главите со неверојатна почит кон легендарната Бритни Спирс и еден од нејзините најпознати VMA изгледи.

Меган излезе од рекламен одмор во речиси идентична рекреација на ансамблот што го носеше Спирс кога го изведе својот хит „I’m a Slave 4 U“ на VMA наградите во 2001 година – џиновски жолт питон .

Повторно зашеметување во истиот фустан е прилично тренди во моментов. На овогодинешното доделување на Оскарите, Сиднеј Свини канализираше друга филмска сирена, облечена во истиот фустан што Анџелина Џоли го носеше на истото доделување на наградите во 2004 година.

Актерката Anyone But You напиша на Инстаграм дека „честа беше да се носи парче историја“. Таа подоцна изјави за Е! Вести, „Навистина е кул да можеш да носиш такви култни, убави винтиџ парчиња, а Анџелина е икона на стилот“.

Овие почести ги гледавме доста во последните неколку години, можеби најпозната кога Ким Кардашијан го носеше фустанот на Мерлин Монро – носеше да му ја пее „Happy Birthday“ на тогашниот претседател Џон Ф. Кенеди во 1962 година – на Мет Гала во 2022 година. .

Иако фустанот наводно бил „трајно изменет“ – со ткаенината се чини дека е искината на места и недостасуваат кристални светки – тоа му го даде на Кардашијан моментот за Мерилин што го посакуваше … дури и ако таа го носеше фустанот само четири минути, менувајќи се во реплика откако таа успеа да се качи по скалите. (Таа исто така изгуби 16 килограми за три недели, ако се сеќавате.)

Рипли верувале или не! плати неверојатни 4,8 милиони долари за фустанот на Монро, што го прави меѓу најскапите фустани досега. Реалити ТВ ѕвездата, која инсистираше на тоа дека не го оштетила фустанот, рече: „Разбирам колку овој фустан значи за американската историја“. (Риплеј, исто така, негираше дека бил оштетен.)

Истата година, пејачката Келси Балерини пристигна на Академијата за почести на кантри музика во познатата бела тоалета со светки што Шанаја Твејн ја носеше на Греми наградите во 1999 година. Балерини – на кои ѝ го позајмиле фустанот од Музејот на Греми – го носеше како почит на Твен, коај беше наградена на ревијата.

На Твен ѝ се допадна модниот гест, велејќи во тоа време: „Толку сум воодушевена. Таа изгледа зачудувачки. Таа изгледа како апсолутен ангел. Многу е ласкаво да ја видиш во фустанот, па дури и сакаше да го носи. Реков: „Се надевам дека нема да биде премногу прашина откако е во [музејот]“.