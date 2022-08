Ен Хеч во болница по тешката собраќајна несреќа

САД- Најблиските бараат молитви од јавноста по веста дека актерката Ен Хеч (53) останува во болница по сообраќајната несреќа во Лос Анџелес во петокот.

Претставник на добитничката на Еми, 53, ексклузивно за PEOPLE изјави дека „Ана моментално е во стабилна состојба“ по несреќата, која се случи во населбата Мар Виста.

„Нејзиното семејство и пријателите бараат вашите мисли и молитви и да ја почитуваат нејзината приватност во овој тежок период“, вели претставникот.

Хеч била во синиот Mini Cooper кој удрил во домот на блокот 1700 на улицата South Walgrove Ave., поради што резиденцијата се запалила. Властите во Лос Анџелес сè уште го истражуваат инцидентот.

Пипл потврди дека Ен е интубирана и се здобила со изгореници.

Како што се појавија вестите за несреќата, многу од обожавателите на Хече ги опсипуваа социјалните мрежи со поддршка за ѕвездата.

Актерот Џејмс Тапер и испрати љубов на Хеч, со која беше повеќе од 10 години пред нивната разделба во јануари 2018 година.

„Мисли и молитви за оваа прекрасна жена, актерка Ен Хеч 💔“, напиша тој на Инстаграм, пишувајќи ја фотографијата од Хеч и 13-годишниот син Атлас што го споделуваат заедно. “Ние те сакаме.”

Хеч е мајка и на синот Хомер (20) од бракот со Коли Лафон.

Актерката беше зафатена во последните месеци, со неколку проекти во работа. Во јуни, таа го заврши филмот Lifetime’s Girl , чија премиера требаше да биде оваа есен. Таа, исто така, ќе глуми заедно со Дермот Малрони во претстојниот хорор-трилер Full Ride, има повторлива улога во All Rise on OWN и премиерно е во Сем Левинсон и шоуто на HBO .

Таа неодамна глумеше во психолошкиот трилер „The Vanished“ во режија на Питер Фачинели за Нетфликс и во трилерот за торнадо на Quiver „13 Minutes“.

Слушателите можат да ја слушнат на нејзиниот подкаст, Better Together with Anne & Heather. Ја пишува и својата втора книга.