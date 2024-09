Ел Макферсон молчела дека има рак на дојка

ЕЛ Макферсон откри дека тајно се борела со ракот на дојка, но сега е во ремисија и покрај тоа што одбила хемотерапија против советите на „32 лекари и експерти“.

На супермоделот, која во текот на кариерата го имаше прекарот „Тело“, и бил дијагностициран пред седум години и ѝ беше извршена лумпектомија, но се одлучи да не понатамошно лекување што беше спротивно на нејзиниот „систем на верување“, наместо да се потпира на „интуитивен холистички пристап предводен од срцето“.

„Тоа беше шок, беше неочекувано, беше збунувачки, беше застрашувачко на толку многу начини и навистина ми даде можност да копам длабоко во мојата внатрешна смисла за да најдам решение што работеше за мене“, рече таа во интервјуто за Women’s Weekly.

Макферсон (60) била подложена на процедура за отстранување на тумор во тоа време пред да ѝ биде дијагностициран HER2 позитивен естроген рецептивен интрадуктален карцином. Нејзиниот лекар и препорача да се подложи на мастектомија со зрачење, хемотерапија, хормонска терапија и реконструкција на градите. Сепак, таа се решила против советот.

„Сфатив дека ќе ми треба мојата сопствена вистина, мојот систем на верување за да ме поддржи преку неа“, рече таа.

Таа ја опиша својата одлука да се спротивстави на традиционалната медицина како „прекрасна вежба за да бидам верна на себе, да си верувам во себе и да верувам во природата на моето тело и начинот на дејствување што го избрав“.

Во 2022 година, медицинските истражувачи од Јеил откриле дека оние кои користеле хомеопатијата и алтернативните лекови за лекување на ракот, имале двојно поголема веројатност да умрат од оваа болест.

Бизнисменката која поседува сопствен велнес бренд, WelleCo, во тоа време се забавувала со антиваксерот Ендрју Вејкфилд, но вели дека не ја сфатила лесно одлуката да ја одбие хемотерапијата.

Разговарајќи неколку недели, таа објасни дека побарала совет од „32 лекари и експерти“ за да ја донесе својата одлука. Конечно одејќи на плажа во Мајами, таа се молела и медитирала за да дојде до заклучок.

Таа се определи за „интуитивен холистички пристап воден од срцето“ под водство на нејзиниот примарен лекар кој е специјализиран за интегративна медицина. Алтернативниот модел користи комбинација од промени во животниот стил и терапии за лекување и лекување на личноста како целина.

Во нејзината нова истоимената книга Elle: Life Lessons and Learning to Trust Yourself, таа напиша дека тоа е најтешката работа што некогаш ја направила во нејзиниот живот.

„Да кажам не на стандардните медицински решенија беше најтешкото нешто што сум го направила во мојот живот. Но, да кажам не на моето внатрешно чувство ќе беше уште потешко“, напиша таа. Таа подоцна го опишува чувството дека хемотерапијата и операцијата се „екстремни“.

Изнајмувајќи куќа во Феникс, Аризона, осум месеци, таа рече дека времето го поминува сама, „фокусирајќи се и посветувајќи ја секоја минута за да се лекувам себеси“.

Нејзиното семејство беше поделено околу нејзината одлука. Таа рече дека нејзиниот „поконвенционален“ 19-годишен син „воопшто не бил задоволен со мојот избор“, додека нејзиниот 14-годишен син „мислел дека хемотерапијата те убива“. Нивниот татко и нејзиниот поранешен сопруг Арки Бусон имал мешани реакции, „поддршка“, но Макферсон признава, „тој не се согласуваше со она што го правам“.

Таа остана под грижата на неколку специјалисти, вклучувајќи го и нејзиниот примарен лекар, доктор по натуропатија, холистички стоматолог, остеопат, хиропрактор и двајца терапевти.

„Во традиционална смисла, тие би рекле дека сум во клиничка ремисија, но јас би рекол дека сум во целосна благосостојба. И јас сум!“ рече таа.

„Навистина, од секоја перспектива, секој тест на крвта, секое скенирање, секој тест за слика… но и емотивно, духовно и ментално – не само физички. Не е само она што го кажуваат вашите крвни тестови, туку и како и зошто го живеете својот живот на сите нивоа“.

Ел е запаметена како еден од седумте прекрасни топ модели од средината на 90-тите заедно со Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Крафорд, Наоми Кембел, Хелена Кристенсен и Клаудија Шифер. Таа денес го привлекува вниманието со својот младешки изглед кој го покажа на почетокот на годината на отворањето на Фестивалот на модата во Мелбурн. Тоа беше нејзино прво појавување на модните писти од 2010 година, кога носеше креации на Луј Витон на модната недела во Париз. Изгледаше толку добро што многумина мислеа дека славната манекенка користи услуги на врвен естетски хирург, но од 2016 година категорично тврди дека никогаш не би си направила такво нешто.

Таа денес е во врска со 55-годишниот американски гитарист Дојл Брамхол Втори. Често патуваат, односно речиси две години живеат како заљубени номади, како што откри таа на Инстаграм.