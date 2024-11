Екс – претседателот на Банката на Кина, Лиу Лианг осуден на условна смртна казна, незаконски давал кредити

Судот во кинеската провинција Шандонг денеска му изрече условна смртна казна на поранешниот претседател на Банката на Кина, Лиу Лианг, за поткуп и незаконско издавање кредити, објавија државните медиуми.

Тој беше осуден на смрт со двегодишно одлагање, се вели во извештаите, што значи дека казната ќе биде извршена само доколку во тој период изврши нови злосторства.

„Народниот суд на градот Џинан го осуди поранешниот секретар на Комитетот на партијата и претседател на Управниот одбор на Банката на Кина, Лиу Лианге за примање мито на смрт со две години условна, доживотен затвор и лишување од политички права и конфискација на целиот личен имот“, пишува на веб-страницата на обвинителството.

Liu Liange, former chairman of the Bank of China, was on Tuesday sentenced to death with a two-year reprieve for bribe-taking and illegal issuing of loans.

He was found to have accepted bribes worth over 121 million yuan (about $16.8 million), according to a court verdict. pic.twitter.com/SbPrHoLWxF

— People’s Daily, China (@PDChina) November 26, 2024