Џони Деп со сини очи непрепознатлив во новиот трилер со Пенелопе Круз

Џони Деп се врати на работа на холивудски филм за прв пат по неколку години, а Лајонсгејт го објави првиот поглед на актерот во Ден Дринкер.Актерот е непрепознатлив со седа коса и сини леќи.

Дополнително, студиото објави дека Ману Риос, Арон Пајпер, Хуан Диего Бото и Аника Бојл и се придружија на Пенелопе Круз во трилерот на режисерот Марк Веб што сега се снима во Шпанија.

Филмот го означува потенцијалниот холивудски кам-бек за Деп по контроверзите околу неговиот неуреден развод со актерката Амбер Херд и пресудата на судот во Обединетото Кралство што резултираше со отказ од Warner Bros од франшизата Fantastic Beasts во 2020 година.

Во последниве години, Деп се појави во филмови како што е француската периодична драма Jeanne du Barry и го режираше Modi: Three Days on the Wing of Madness. Но, за разлика од „Ден Дринкер“, тие не беа комерцијални и беа направени со европска поддршка.

Риос и Пајпер неодамна глумеа заедно во серијата Elite на Нетфликс, додека Бојл ја играше Алис Крил во продукцијата на „Stranger Things: The First Shadow“ во Вест Енд.

Во Day Drinker, шанкер на приватна јахта, кој го игра Медлин Клајн, се среќава со Кели, мистериозен гостин на бродот (Деп). Наскоро тие се заплеткуваат со криминална личност (Круз) и се поврзани на начини на кои никој не ги очекува.

Деп и Круз претходно глумеа заедно во Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides и во Murder on the Orient Express. Ден Дринкер е продуциран од Басил Иваник од Тандер Роуд и Ерика Ли, Адам Колбренер и Зак Дин, кои го напишаа и оригиналното сценарио, а извршниот продуцент на 30West. (Холивуд репортер)