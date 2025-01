Џоди Фостер по Еми, освои Златен глобус за улогата на детективка

Џоди Фостер го зеде својот трет Златен глобус, синоќа, за нејзината улога во True Detective: Night Country – и во својот говор таа даде ретка изјава до своето семејство.

„Само сакам да му се заблагодарам на моето семејство“, рече Фостер. „Бидејќи Кит, мојот син научник, и Чарли, мојот син актер кој ја започнува својата кариера: Се надеваме дека ја разбирате радоста, таквата радост, што доаѓа од правењето навистина напорна, значајна, добра работа. Значи, моите момчиња, ве сакам и Ова, се разбира, е за тебе и љубовта на мојот живот, Алекс, ти благодарам засекогаш.

Фостер има историја на лично добивање на Златните глобуси. Во 2013 година, таа јавно излезе како лезбејка кога ја прими наградата за животно дело Сесил Б Демил на церемонијата – иако, како што рече, „Веќе го направив своето излегување пред околу илјада години назад во каменото доба. ” Фостер потоа се поздрави со нејзиниот поранешен и родител на нејзините два сина, Сиднеј Бернард.

Фостер и Хедисон ја започнаа својата врска истата година и се венчаа една година подоцна во 2014 година.

Кога Фостер го освои својот втор Златен глобус во 2021 година, таа ја прифати наградата заедно со Хедисон преку повикот на Зум заради пандемијата.

Постариот син на Фостер, Чарли, е актер кој студирал на Универзитетот Јејл. Нејзиниот помлад син, Кит, е нов научник. Како што изјави Фостер за „Гардијан“ минатата година, „Тие сакаат да гледаат филмови и да седат дома, и навистина ги сакаат нивните пријателки. Тие се супер феминисткињи“.

Фостер, која освои два Оскари за најдобра женска улога за „The Accused “ и „he Silence of the Lambs“, во септември, лани, конечно триумфираше на ТВ-оскарите кога се најде во категоријата за најдобра главна женска улога во ограничена серија или антологиска серија или филм.Таа освои „Еми“ во „тешка“ конкуренција – Бри Ларсон од Lessons In Chemistry, Juno Temple од Fargo, Софија Вергара од Griselda и Наоми Вотс за Feud: Capote vs. The Swans.

Фостер глумеше заедно со Кали Реис во четвртата сезона на антологиската серија на HBO, која е обновена за петта сезона со водителката Иса Лопез. Двојката глуми детективи кои треба да се соочат со темнината што ја носат во себе и да копаат во опседнетите вистини кои лежат закопани под вечниот мраз со цел да го решат исчезнувањето на осумте мажи кои управуваат со истражувачката станица на Арктикот Цалал во Енис, Алјаска.