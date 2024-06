Џиновски отровни пајаци се шират низ САД. Нозете им се долги 10 см и можат да летаат (видео)

Североисточниот дел на САД се подготвува за инвазија на џиновски отровни пајаци со нозе долги околу 10 сантиметри. Покрај тоа, станува збор за пајаци Џоро кои можат да летаат, пренесува Си-Би-Ес (CBS).

Претходно оваа година, службата во Њу Џерси за контрола на штетници предупреди на пајаците кои доаѓаат, велејќи дека тие „тешко се пропуштаат“ бидејќи женките имаат распон на нозете до 10 сантиметри и се познати по нивното светло жолто тело.

„Џоро пајаците се одликуваат со нивната способност да летаат, особина невообичаена кај пајаците. Тие не летаат како птици, туку користат техника позната како балонирање, во која ослободуваат свилени нишки во воздухот, дозволувајќи им да ги носи ветрот“, изјавија од контролата на штетници во Њу Џерси.

Хозе Р. Рамирез-Гарофало, еколог од Лабораторијата Локвуд на Универзитетот Рутгерс, изјави за SI Live дека е прашање кога – не дали – пајаците ќе пристигнат во Њујорк.

Пајаците се со потекло од Азија, но биле донесени во Северна Џорџија околу 2010 година и продолжија да се шират од таму. Експертите предупредија дека пајаците би можеле да се прошират во Њујорк до 2022 година, но никој сè уште не е откриен.

First came the spotted lanternflies, then the cicadas — and now, giant flying spiders? Joro spiders are an invasive species that ended up in Georgia years ago, and now experts say they’re creeping, crawling and apparently, parachuting their way North. https://t.co/Pf5kZzLzQ7 pic.twitter.com/7bXGdGrAKw

— CBS News (@CBSNews) June 5, 2024