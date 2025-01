Другарка на Фросина што загина на „Партизанска“ пред 10 години: „Почувствував болка како кога ја загубив мојата Фросина“

Исидора Јакимовска е млада девојка од Крива Паланка, која пред 10 години, во 2015, на улицата „Партизанска“ кај Универзална, ја загуби својата најдобра другарка, Фросина Цековска (19).

Фросина тогаш беше прегазена од возач под дејство на алкохол, кој ја удрил девојката додека поминувала на пешачки премин.

„Денес, кога прочитав дека повторно на истата улица, кај Универзална, згаснал млад живот, а девојката се вика Фросина, ја почувствував истата болка како дента кога јас ја изгубив мојата Фросина (19), а болката која ја доживеав тој 3 април 2015, денес е исто толку голема“, пишува Исидора од Крива Паланка, чија најдобра другарка беше прегазена на истото место.

По страшниот настан кој се случи на истото место на 29 јануари 2025, кога згасна животот на младата дизајнерка Фросина Кулакова, Исидора вели дека вторпат ја преживеала истата болка, иако не ја познава загинатата девојка.

Таа својот револт за уште еден загубен живот го изрази преку Фејсбук, а се потсети и на својата најдобра другарка, која не ја заборава ни денес, една деценија по нејзината смрт.

„Еднаш поодамна напишав: ‘Да не дозволиме да згасне уште еден младешки здив на таа проклета Партизанска, да не дозволиме да има следна Фросина’. Дозволивме!

Прости ни Фросина, не успеавме, не успеавме како луѓе да те спасиме и да не дозволиме повторно да се случи истото – еден млад живот да згасне на еден таков суров начин.

Ние како луѓе, молчејќи пред законот дозволивме повторно да се случи ваква трагедија, повторно да изгубиме еден млад живот, повторно дозволивме некој да ѝ ги земе соништата на една млада девојка, а нејзиното семејство да го остави да тагува целиот свој живот.

До кога ваквите случаи ќе се третираат како сообраќајна несреќа, а не убиство? До кога сторителите ќе поминуваат неказнето? Уште колку Фросини ќе го изгубат животот за да некој разбере дека закон во државава мора да има!

Прости ни и летај Фросина, а летајќи кон небото обиди се да ни простиш, луѓе сме… не знаеме што правиме“, напиша Исидора.

Исидора, која е и писателка, на Фејсбук сподели и песна „Тага за Фросина“ која во 2015-та ја напишала за својата пријателка, а сега ѝ ја посветува на Кулакова.

„Песнава која ја напишав за тебе Фросе, била судена за уште една Фросина. Денес летна кај тебе, повеќе не си сама“, напиша Исидора во својата потресна објава.

Тага за Фросина

Оти еве дишам, а не дишам.

Оти еве сонев, а веќе не сонувам.

Живеав, а веќе за живот не мислам.

Оти тага е преголема.

Оти по тебе тагувам.

Оти веќе ни ноќиве не се ми доволни за да те мечтаам.

Ниту копнежот веќе не го поднесувам.

Ниту ништо коешто боли, а не престанува.

Оти само боли.

Оти само пече.

Силно в гради.

Оти за тебе тагувам.

Оти тагава за тебе не поминува.

Оти од оваа тага поголема не сум видела.

Оти поголема не сум доживеала.

Оти за сестра не поминува.

Од сон, повеќе само спомени останаа.

Болка в гради.

За сеќавања.

За години поминати во убавини.

За неразделиви мигови…

За смеа, па за седенка.

За кафе муабет, па за пијанка.

За дечко ќе ти раскажев.

За се ќе ти се пожалев.

И само ти ќе ме сфатеше.

Оти таков човек си.

Оти ти не знаеш тага да не разбереш.

Оти ти си човек-лек за секоја болка.

А сега кај да се лекувам?

Кому да кажувам?

В чии прегратки да се исплачам?

В чии, ако не во твои.

В ничии.

Оти в градиве болкава не прекинува.

Оти за тебе не поминува.

Сè проклето нека е..

Оти те нема, а ти ме лекуваш?

Оти смртта не е најсилна.

Оти љубовта наша е посилна.

Ние немавме другаарство.

Ние љубов имавме.

Oстај ме..

Остај ме да тагувам.

Оти после неа за друго не разбирам.

Но едно знај..

Оти и смртта не може да ме спречи.

Не вели ми смртта посилна била.

Има нешто посилно од неа.

Нашата љубов. Смртта само разделува.

Погледни ме мене.

Смртта

Од човек скитиник ме направи.

Но тоа и само може.

Оти се друго со неа, во мене е.

И не го давам.

Оти само мое е.

Оти за човек како неа не поминува.

Оти по човек како неа во болка од ден во ден се умира.

I only miss you when I’m breathing!