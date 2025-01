Драматична снимка од пожарот во Калифорнија

Драматична снимка од пожарите во Калифорнија, споделија на социјалната мрежа „Х“, двајца другари, кои со маски на лицето бегаат од куќата, пред да ја зафати пожар. Надвор пак, ги дочекуваат запалени дрвја, а по улицата ветрот вее запалени парчиња и искри.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens

Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3

— Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) January 8, 2025