Долф Лундгрен објави дека ракот се повлекол

Славниот актер од акциони филмови, Долф Лундгрен, излезе како победник по неговата повеќегодишна битка со ракот.

67-годишната ѕвезда од „Роки“ оваа недела преку видео на Инстаграм објави дека повеќе нема клетки на рак во своето тело, откако претходно во мај 2023 година објави дека се лечи од рак цели осум години, а лекарот процени дека има до три години живот откако неговиот медицински тим откри и отстрани тумор во бубрегот.

„Добро, еве ме [во] UCLA, ќе влезам и ќе се ослободам од последниот тумор – и бидејќи веќе нема клетки на рак во моето тело, претпоставувам дека ќе бидам без рак, па затоа сум со нетрпение ја очекувам оваа процедура“, вели Лундгрен во видеото, на кое се гледа како во болнички кревет додека носи медицинска капа. “Да, тоа беше тешко возење и навистина ме научи како да живеам во моментот и да уживам во секој момент од животот. Тоа е единствениот начин да се преживее”.

Кога Лундгрен првично се отвори за своето патување со рак, тој истакна дека по првичната дијагноза во 2015 година, претрпел компликации во 2020 година што доведоа до понатамошно лекување.

„Се вратив во Шведска и имав некаков рефлукс на киселина“, се сеќава Лундгрен во интервјуто за In Depth With Graham Bensinger во 2023 година. „Не знаев што е тоа. Затоа направив магнетна резонанца и открија дека има уште неколку тумори околу областа“.

Тој рече дека шест тумори биле отстранети за време на операцијата, но дека неговите лекари не можеле лесно да отстранат дополнителен тумор на црниот дроб со „големина на лимон“, што го навело да започне системска терапија.

Покрај неговата улога како Иван Драго во Rocky IV и Creed II, Лундгрен глумеше и во Masters of the Universe и The Punisher во 1989 година, базиран на ликот на Марвел кој на крајот ќе добие своја ТВ серија (со Џон Бернтал во улогата ) во 2017 година.