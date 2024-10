Украинските војници беа величени како херои за нивните акции за евакуација на нивните другари додека беа опкружени од руските сили за време на упадот на Киев во областа Курск.

Киев ја нападна лесно одбраната граница на рускиот регион што се граничи со областа Суми на 6 август, подоцна велејќи дека зазел 1.000 квадратни километри. Упадот се совпадна со рускиот напредок во областа Донецк и беа поставени прашања за целта на акцијата. Изгледаше дека Москва бавно одговара, но таа сега распореди 50.000 војници таму, иако по цена на операциите на фронтот во Донбас.

Среде извештаите за руските сили кои почнале да ја враќаат територијата, украинскиот телеграмски канал „Дип стејт“ објави за „херојство достоен за филм на војниците на 36. поморска бригада“.

Каналот соопшти дека девет од членовите на бригадата зазеле позиции во населбата Љубимовка за да помогнат во евакуацијата на ранетите соборци пред да се најдат опкружени од руски снајперисти.

Меѓутоа, украинските маринци „одбија да се предадат“ и така „донесоа тешка одлука“ да повикаат на артилериски оган врз себе, пишува „Њусвик“.

Зградата во која се наоѓале била погодена и се запалила, но потоа биле видени сите девет мажи како заминуваат, откако го преживеале ударот во кој загинаа „толпа Руси“.

An incredible story: 9 marines from the 36th Brigade found themselves surrounded in Lyubimovka, Kursk Oblast, while covering the evacuation of wounded soldiers. They called in Ukrainian artillery fire on their own position, which precisely targeted and demolished the building.… pic.twitter.com/sSYiUIdfFF

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 20, 2024