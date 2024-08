Брук Шилдс напиша мемоари за нејзиното искуство со стареењето, не е за жени кои се подмладуваат со ботокс

Брук Шилдс влегува во нејзиното следно животно поглавје и се надева дека со читателите заедно ќе патуваат.

PEOPLE ексклузивно ја откри корицата за новата книга на Шилдс, Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old, што ќе излезе од Flatiron Books на почетокот на следната година. Книгата е „интимно и охрабрувачко истражување на стареењето“ кое претставува нов начин жените да гледаат како стареат, според нејзиниот официјален опис.

Шилдс (59) е во очите на јавноста уште од детска ѕвезда, а актерката и претприемач често се чувствувала „проверувана“ и „осудувана“ додека била во центарот на вниманието. Како што старее, Шилдс вели дека научила дека времето може да обезбеди ново чувство на слобода и независност, со нејзиното чувство „поудобно, помоќно и посигурно“ во оваа нова ера на животот.

Во мемоарите, ѕвездата на „Mother of the Bride“ го изнесува својот став дека жените во средните години имаат можност сами да одлучуваат за своите животи и приказни. Спојувајќи ги елементите на истражување и известување, Шилдс ја анализира пристрасноста поврзана со возраста и дава оптимистички поглед на стареењето.

Шилдс е автор и на бестселерите на Њујорк Тајмс, Down Came the Rain, мемоари за нејзиното искуство со постпородилна депресија и There Was a Little Girl, за нејзината врска со нејзината мајка Тери, која почина во 2012 година. Шилдс е и извршен директор на Commence, компанија за нега на коса која исто така ја унапредува нејзината мисија за прифаќање на следните чекори во животот.

„Се надевам дека оваа книга може да помогне да започнеме разговор што ни користи колективно“, вели Шилдс во изјавата споделена со PEOPLE. „Средниот живот може да биде врв на животот – тој е исполнет со многу повеќе можности отколку што сме наведени да веруваме. Ми се допадна процесот на пишување на оваа книга и едвај чекам да ја споделам со читателите“.