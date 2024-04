Биографскиот филм за Френк Синатра пак ги спои Ди Каприо и Скорсезе

Леонардо ди Каприо ќе го игра Френк Синатра во новиот биографски филм во режија на Мартин Скорсезе.

Variety ја објави веста за проектот во средата, истовремено истакнувајќи дека Џенифер Лоренс е во редот да ја игра втората сопруга на Синатра, актерката Ава Гарднер. Не е изненадувачки што филмот наводно привлекува голем интерес од студијата, вклучително и Sony и Apple, но сепак мора да добие одобрение од ќерката на Синатра, Тина, која го контролира имотот на нејзиниот покоен татко.

Проектот ќе ја одбележи седмата соработка меѓу Ди Каприо и Скорсезе, по Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, и последниот од лани Killers of the Flower Moon.

Скорсезе се надева дека ќе започне со снимање на биографскиот филм за Синатра веднаш откако ќе го заврши филмот за Исус Христос, кој треба да започне со снимање подоцна оваа година. Ендрју Гарфилд и Мајлс Телер се меѓу актерите на кои им се додворува за филмот Исус, според Variety.

Што се однесува до Ди Каприо, тој моментално снима нов филм со Пол Томас Андерсон.