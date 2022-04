Бил Мареј под истрага за несоодветно однесување

САД- Продукцијата на филмот „Being Mortal“ во режија на Азиз Ансари е прекината откако дистрибутерот на филмот, Фокс Серчлајт, ја испитува жалбата – и дека жалбата не била поднесена против Ансари или неговиот колега Сет Роген.

Во четвртокот, сепак, се појавија повеќе детали, кои имплицираа уште еден од главните наслови: Бил Мареј. Според извештаите од Deadline, The Hollywood Reporter и Variety, снимањето било прекинато откако актерот на Ghostbusters бил обвинет за несоодветно однесување.

„Searchlight“ ги информираше актерската екипа и екипата на филмот дека продукцијата се одложува со писмо во кое се наведува поплака за која студиото било запознаено кон крајот на минатата недела.

„По разгледувањето на околностите, одлучено е дека снимањето не може да продолжи во овој момент“, се вели во писмото. „Навистина сме ви благодарни на сите вас за сè што вложивте во овој проект. Нашата надеж е да го продолжиме производството и работиме со Азиз и [продуцентот Јури Хенли] за да го дознаеме тој тајминг“.

Иако само што беше најавен во февруари, филмот веќе беше на половина пат од продукцијата во моментот на неговото одложување, според Variety.

Заснован на нефикциската книга на Атул Гаванде, Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, филмот се сметаше за враќање на Ансари, кој го имаше своето режисерско деби, го напиша сценариото, игра улога во филмот и продуцира заедно со Хенли.

Ко-креаторот на „Master of None“ и на „Паркс и Рекс“ беше обвинет за сексуално недолично однесување од жена што го користи псевдонимот „Грејс“ во една поделена статија објавена на Babe.net во 2018 година.

71-годишниот Мареј, исто така, се соочуваше со обвинувања за недолично однесување во минатото.

Во интервјуто за потсетување на улоги за Yahoo Entertainment, Ричард Драјфус тврдеше дека Мареј му фрлил пепелник во главата додека го снимале филмот „Што е за Боб?“ од 1991 година, нарекувајќи ја својата колешка „Ирски пијан насилник“. Продуцентката Лаура Зискин претходно изјави дека Мареј ја фрлил во езеро, и се заканувал и и ги скршил очилата за сонце за време на снимањето.

Во 2009 година, режисерот МекГ го обвини Мареј дека го удирал со глава на снимањето на Чарлиевите ангели во 2000 година, тврдење што Мареј го негираше, додека колешката Луси Лиу го обвини Мареј за „неоправдани и неприфатливи“ навреди упатени кон неа додека го снимаше филмот.

Во 2008 година, сопругата на Мареј Џенифер Батлер го обвини за семејно насилство (како и неверство и зависност од секс, алкохол и марихуана) додека поднесуваше барање за развод.