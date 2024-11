Бијонсе (пак) испиша историја со 11 номинации за Греми 2025

Номинациите за Греми за 2025 година се тука со Бијонсе, Тејлор Свифт и Кендрик Ламар меѓу уметниците кои треба да се натпреваруваат за најголемите награди следната година.

Бијонсе, благодарение на Каубој Картер, ги предводеше сите номинирани оваа година со 11, постигнувајќи погодок не само во трите главни категории – Песна, плоча и албум на годината – туку и четири различни жанровски категории: Кантри, Поп, Рап и Американа. Нејзините 11 номинации, исто така, ја направија Бијонсе најноминирана уметничка во историјата на Греми со 99 (претходно го сподели рекордот, 88, со нејзиниот сопруг Џеј Зи).

Ламар, во меѓувреме, беше еден од четворицата уметници кои освоија седум номинации, заедно со Били Ајлиш, Чарли XCX и Пост Мелоун. Свифт, Сабрина Карпентер и Чапел Роан заработија по шест номинации.

За рекорд на годината, „Texas Hold’Em“ на Бијонсе ќе се спротивстави на „Espresso“ на Карпентер, „Birds of a Feather“ на Ајлиш, „Not Like Us, Swift and Post Malone“ на Ламар „Fortnight“, на Чарли „360“ и Роан „Со среќа, душо!“ Потоа, тука е најголемото изненадување во категоријата: последната песна на Битлси, „Сега и тогаш“, која беше објавена минатата година.

Многу од овие исти мелодии ќе се натпреваруваат за песна на годината, вклучувајќи ги и „Birds of a Feather“, „Fortnight“, „Texas Hold ‘Em“, „Not Like Us“ и „Good Luck, Babe!“ Таа категорија ќе може да се пофали и со кросоверот на Шабузи „A Bar Song (Tipsy), соработката на Лејди Гага и Бруно Марс „Умри со насмевка“ и другиот хит на Карпентер од 2024 година, „Please Please Please“.

И во Албум на годината, Андре 3000 постигна прекрасно изненадувачка номинација за неговата плоча за инструментална флејта New Blue Sun. Ќе се спротивстави на Bey’s Cowboy Carter, Carpenter’s Short n’ Sweet, Charli’s Brat, Hit Me Hard and Soft на Eilish, The Tortured Poets Department на Свифт, Roan’s The Rise and Fall of a Midwest Princess и Jacob Collier’s Djesse. 4.

Карпентер и Роан – лесно најголемите пробивни ѕвезди на годината – исто така не изненадувачки ја предводат групата за најдобар нов изведувач. Тие ќе бидат против Шабузи, Бенсон Бун, Доечи, Реј, Теди Свимс и Хруангбин.

Веќе, главното прашање околу Греми 2025 се чини дека ова ќе биде година кога Бијонсе – веќе најодликуваната и сега најноминирана уметничка во историјата на шоуто – конечно ја освои својата прва награда во голема категорија од 2010 година (кога „Single Ladies” добитник на песна на годината). Но, конкуренцијата е силна. Свифт, се разбира, ја освои наградата за албум на годината повеќе од кој било друг изведувач (четири пати), а и Ајлиш и Андре 3000 се претходни победници во таа категорија, исто така (Андре како член на Outkast).

Ајлиш, исто така, стана главен фаворит на гласачите на Академијата за снимање откако ги освои наградите на Големата четворка во 2020 година. Оттогаш додаде уште еден трофеј за плоча и песна на годината во својата колекција, првиот за „Се што сакав“ во 2021 година, а вториот за „ За што сум создаден?“ минатата година. (Ајлиш сега е и првиот изведувач на кој нејзините први три албуми се номинирани за Албум на годината.)

За Charli XCX, нејзините седум номинации за Греми оваа година се нејзини први како соло изведувач (претходно беше номинирана во 2015 година за рекорд на годината и најдобра поп дуо/групна изведба за „Fancy“ со Иги Азалеа). Реј, исто така, стана првата уметница која истовремено се огласи за Најдобар нов изведувач и текстописец на годината, не-класика, славејќи ја нејзината работа како соло уметник, како и со други како Бијонсе, Џенифер Лопез, Хали и Лаки Деј.