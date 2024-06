Англија добива нови банкноти – Чарлс Трети на 5, 10, 20 и 50 фунти

Централната банка на Велика Британија пушти во оптек банкноти со ликот на кралот Чарлс Трети.

Ова го прави второто кралско семејство кое го има својот имиџ на пари, по неговата мајка Елизабета Втора.

– Ова е историски момент бидејќи првпат го менуваме суверенот на банкнотите – изјави гувернерот на Банката на Англија, Ендрју Чарлс.

Додека поранешната кралица се појавува на банкнотите од 1 фунта од 1960 година, кралот Чарлс ќе биде прикажан на банкнотите од 5, 10, 20 и 50 фунти.

Банкнотите ќе се печатат само за да ги заменат оние што се оштетени или за да се задоволат зголемената побарувачка за пари, пренесува Sky News. Овој пристап кон печатот го минимизира влијанието врз животната средина, објасни гувернерот.

Банката на Англија постави привремени места за собирање на новите банкноти во одредени пошти.

