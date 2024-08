Актерот Мајкл Медсен уапсен па пуштен од затвор заради семејно вознемирување

Славниот актер Мајкл Медсен е уапсен во Малибу под обвинение за семејно насилство, пред да биде ослободен од затвор.

Одделот за шериф во Лос Анџелес во извештајот за резервација на 18 август рече дека Мајкл Сорен Медсен (66) бил донесен во станицата Малибу/Лост Хилс во 01:40 часот по апсењето за прекршок за семејно вознемирување 25 минути претходно.

„Информаторот изјавил дека возрасна жена наводно ја турнал нејзиниот сопруг и ја заклучил надвор од нивната резиденција“, се додава во полициското соопштение. По првичната истрага, „замениците утврдија дека Мајкл Медсен бил вмешан во домашен инцидент во кој била вмешана неговата сопруга“, и тој бил уапсен набргу потоа.

„Истрагата е во тек и ќе биде проследена до Врховниот суд на Ван Најс за поднесување“, се додава во соопштението на станицата Малибу/Лост Хилс.

Мадсен беше ослободен со кауција од 20.000 долари . Не беа понудени информации за идниот датум на судење.

Осудата за прекршочна пријава за домашно вознемирување може да заработи казна која се движи од време во затвор до заштитна наредба за избегнување.

Медсен, актер-ветеран на повеќе од 200 филмови, остана со стереотип за тврдо момче. Тој е најпознат по тоа што го игра ѓаволскиот лик на Мистер Блонд во Резервоар Догс. Медсен, исто така, го играше Бад, мечот кој нишаше меч во Kill Bill Vols. 1 и 2.

Медсен се појави во голем број филмови на Тарантино, од кои последниот беше „Беше еднаш во Холивуд“ од 2019 година. Тој е прикажан и во документарниот филм од 2019 година QT8: The First Eight.