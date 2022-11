Адел со 32 концерти во Лас Вегас: „Никогаш не сум била понервозна пред шоу“

САД- Овој пат работите треба да се одвиваат според планираното и Адел повторно ќе им каже „Здраво“ на фановите.

Десет месеци по ненадејното откажување на престојот на британската птица песнопојка, пејачката номинирана за Греми ќе ја започне својата низа викенди со концерти во Лас Вегас во петок.

32-те концерти во Колосеумот во Палатата Цезар – петок и сабота до 25 март – се распродадени според Тикетмастер, официјалната страница за издавање билети . Најевтините билети на секундарните места за продажба лебдат околу 700 долари ; некои од најдобрите места за вечер на отворањето се од 10.000 долари нагоре.

Вечерта пред нејзиното деби во Лас Вегас , Адел објави фотографија на Инстаграм од последните проби и го сподели нејзиниот куп чувства.

„Многу сум емотивна, неверојатно нервозна, но не можам да седам мирна бидејќи сум многу возбудена“, напиша таа. „Можеби тоа е затоа што не започнав кога требаше. Можеби затоа што е на отворањето, можеби затоа што Хајд Парк помина толку одлично, можеби затоа што го сакам шоуто , што не знам. Но, слободно може да се каже дека Никогаш не сум бил понервозна пред шоу во мојата кариера…“

Интересот за гледање на пејачката како изведува хитови како „Rolling in the Deep“, „Easy on Me“ и „Someone Like You“ во живо се зголеми во итност со оглед на неодамнешните коментари дека има намера да се одмори од музиката по завршувањето на нејзиниот престој.

На настан минатиот месец, Адел рече: „По Вегас, навистина сакам да добијам диплома по англиска литература“.

„Тоа е нешто што, да не го постигнав во моето пеење, мислам дека дефинитивно ќе бев учител. Мислам дека би била професорка по англиски јазик“, рече таа, велејќи им на обожавателите дека посакува да посетува колеџ и дека тоа е нејзиниот план за „вибрациите во 2025 година“.

Таа појасни дека може да ја добие својата диплома преку Интернет и со тутор.